Σοβαρή οδική σύγκρουση – Υπέκυψε στα τραύματά του 65χρονος στη Λεμεσό

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λεμεσό.

Ο 65χρονος Doru-Gheorghe Spataceanu, από τη Ρουμανία, υπέκυψε χθες το απόγευμα στα τραύματά του.

Η οδική σύγκρουση συνέβη όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός λεωφορείου κινήθηκε με όπισθεν ταχύτητα, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει σοβαρά τον 65χρονο, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το λεωφορείο.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

