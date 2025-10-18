Έκπτωση Τυχικού: Ανοίγει ο δρόμος για τις μητροπολιτικές εκλογές στην Πάφο

Την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου για έκπτωση του Τυχικού από τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου επικύρωσε χθες η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία εξέτασε την έκκλητη προσφυγή του τέως μητροπολίτη Πάφου και κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση. Η επικύρωση της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ανο...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!