Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Έκπτωση Τυχικού: Ανοίγει ο δρόμος για τις μητροπολιτικές εκλογές στην Πάφο

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Το Φανάρι επικύρωσε την έκπτωση του Τυχικού. Μετά την Ιερά Σύνοδο ο Τυχικός δήλωσε ότι καταδικάζει τους αποτειχιστές, ωστόσο ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε γραπτή ομολογία πίστεως ώστε να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου για έκπτωση του Τυχικού από τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου επικύρωσε χθες η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία εξέτασε την έκκλητη προσφυγή του τέως μητροπολίτη Πάφου και κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση. Η επικύρωση της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ανο...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα