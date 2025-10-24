Αλλαγή ώρας 2025: Πόσο ηλεκτρικό ρεύμα γλιτώνουμε τελικά;

Σε ισχύ τίθεται τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, η χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρότι έχουν γίνει κατά καιρούς συζητήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα κάποια οριστική απόφαση.

Η ιδέα πίσω από την αλλαγή ώρας 2025, τι δείχνουν τα στοιχεία

Η εφαρμογή της θερινής ώρας βασίζεται στην απλή λογική ότι μετατοπίζοντας τη δραστηριότητα των ανθρώπων πιο κοντά στις ώρες φυσικού φωτός, περιορίζεται η χρήση τεχνητού φωτισμού και συνεπώς η κατανάλωση ενέργειας. Αυτό, θεωρητικά, σημαίνει λιγότερα έξοδα για ρεύμα, ιδιαίτερα σε χώρες με έντονη ηλιοφάνεια -όπως η Ελλάδα. Εξού και σε μια ενδεχόμενη τελική απόφαση, η πιθανότητα να υιοθετηθεί στη χώρα μας η χειμερινή ώρα είναι μικρή.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκές χώρες, η εξοικονόμηση ενέργειας από την αλλαγή ώρας κυμαίνεται μεταξύ 0,3% και 0,8% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε όρους πρακτικούς, για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 15.000 – 40.000 MWh ετησίως, ποσότητα που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης μιας μικρής πόλης για έναν χρόνο. Γι’ αυτό και όσοι στηρίζουν τη θερινή ώρα, είναι αντίθετοι στη χειμερινή, καθώς η νύχτα γίνεται μεγαλύτερη, άρα θα απαιτείται περισσότερη ενέργεια.

Ωστόσο, αν και το προαναφερθέν νούμερο δεν είναι αμελητέο, πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι η επίδρασή του μέτρου τείνει μειούμενη εδώ και αρκετά χρόνια. Ο λόγος; Η ενεργειακή αποδοτικότητα των νέων τεχνολογιών (π.χ. LED φωτισμός), η αυξημένη χρήση κλιματιστικών και η αλλαγή στον τρόπο ζωής, με περισσότερη δραστηριότητα τις βραδινές ώρες. Οι πολέμιοι, μάλιστα, της θερινής βάζουν στην εξίσωση και την αυξημένη χρήση κλιματιστικών τις ζεστές ώρες του καλοκαιριού, που μπορεί να ακυρώσει το ενεργειακό όφελος από την αλλαγή ώρας 2025. Κάτι που δεν ισχύει με τη χειμερινή ώρα.

Η συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ

Το 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της αλλαγής ώρας, αφήνοντας στα κράτη-μέλη την απόφαση για το αν θα παραμείνουν μόνιμα στη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει ληφθεί κοινή απόφαση και η πρακτική συνεχίζεται.

Γι’ αυτό και αυτήν την Κυριακή (26/10) η αλλαγή ώρας 2025 θα γίνει κανονικά, με τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα να συνεχίζουν -πάντως- να τσακώνονται για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις επιπτώσεις στο βιολογικό ρολόι και την ψυχολογία μας.