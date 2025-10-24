Ενώπιον «επαρχιακού δικαστηρίου» στο Τρίκωμο εκ νέου οι 2 απο τους 5 Ε/κ

Ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο είναι προγραμματισμένο να εμφανιστούν εκ νέου σήμερα, στις 10 το πρωί, οι δύο εκ των πέντε Ελληνοκύπριοι που κρατούνται παράνομα από τις κατοχικές αρχές από τις 19 Ιουλίου.

Κατά την «δικάσιμο» την 21η Οκτωβρίου ο «εισαγγελέας» προσήψε νέα «κατηγορία» στο ζεύγος Ε/κ στο «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο. Εκτός από την «κατηγορία» για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» που αντιμετώπιζαν οι δύο Ε/κ, ο «εισαγγελέας» πρόσθεσε στο «κατηγορητήριο» το «αδίκημα» της «παραβίασης του νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του ιδιωτικού χώρου».

Οι δύο Ε/κ δεν αποδέχθηκαν ούτε τη νέα, ούτε την παλιά «κατηγορία».

Ο «εισαγγελέας» υποστήριξε στο «δικαστήριο» ότι μέσω του γραμματέα της κτηματομεσιτικής εταιρείας Royal, Αλτάν Ουζούνογλου, οι δύο Ε/κ παρέλαβαν παράνομα δεδομένα ακινήτων και χρονολογικά στοιχεία μεταβίβασης, που ανήκουν σε τέσσερα φυσικά πρόσωπα και δύο εταιρείες για περιουσίες τους.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά την «δικάσιμο» την 1η Οκτωβρίου το «δικαστήριο» αποφάσισε την απόσυρση των "κατηγοριών" που αφορούσαν «παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία» και την «πρόκληση ανησυχίας» μετά από πρόταση της "κατηγορούσας αρχής" ενώ συνεχίστηκε η διαδικασία για την "κατηγορία" για "παραβίαση προσωπικών δεδομένων" εναντίον δύο εκ των Ελληνοκυπρίων με την "κατηγορούσα αρχή" να ζητεί χρόνο.

Εξάλλου, στις 7 Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη πρώτου βαθμού».

ΚΥΠΕ