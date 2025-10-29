Έβαλαν φωτιά σε κάδους λυκείου στον Στρόβολο - Κακόβουλη ενέργεια βλέπει η Αστυνομία

Φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε την Τρίτη το απόγευμα σε καλάθους σχολικού κτιρίου στη Λευκωσία, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, γύρω στις 7.10 χθες το απόγευμα ήχησε το σύστημα συναγερμού λυκείου στη Λευκωσία.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν εστία φωτιάς στον πρώτο όροφο.

Κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέλη της οποίας μετέβησαν στο εν λόγω λύκειο και κατέσβησαν τη φωτιά, η οποία σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα σε καλάθους απορριμμάτων.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία καθώς και σε μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί ενώ ο Αστυνομικός Σταθμός Στροβόλου διερευνά την υπόθεση.