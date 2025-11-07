«Από τις Κεντρικές Φυλακές έδινε οδηγίες για τη μοτοσικλέτα» - Νέα κράτηση έξι ημερών για τον 30χρονο κατάδικο

Την ανανέωση της κράτησης του 30χρονου κατάδικου των Κεντρικών Φυλακών για ακόμα έξι μέρες αποφάσισε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσου. Πλέον, οι ύποπτοι που βρίσκονται υπό κράτηση είναι τέσσερις ενώ άλλοι δύο είναι υπό κράτηση από τις ελλαδικές αρχές και αναμένεται να έρθουν σύντομα στη Κύπρο. Με τη νέα ανανέωση, η κράτηση και των τεσσάρων υπόπτων ολοκληρώνεται την ερχόμενη Πέμπτη.

Ως προς την εμπλοκή του 30χρονου κατάδικου, η Αστυνομία θεωρεί ότι είναι το πρόσωπο που έδωσε οδηγίες μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές για να αγοραστεί η μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την αίτηση προσωποκράτησης, ο 30χρονος έφερε σε επαφή έναν πρόσωπο με άλλον ύποπτο που τελεί υπό κράτηση για να μεταφέρει μία μοτοσικλέτα έναντι αμοιβής των 200 ευρώ. Η μοτοσικλέτα έπρεπε να μεταφερθεί στη Λάρνακα σύμφωνα με τις οδηγίες από τις Κεντρικές. Η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι ο 30χρονος ύποπτος από τη Λευκωσία είχε επικοινωνία με το πρόσωπο που θα λάμβανε την αμοιβή για να μεταφέρει τη μοτοσικλέτα, όπου εκεί του ανέφερε να μην προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια καθώς δεν ήταν για καλό σκοπό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο 30χρονος από τη Λευκωσία, από τότε δεν ασχολήθηκε ξανά με το θέμα, ωστόσο δέχθηκε τηλεφωνήματα από σταθερό τηλέφωνο των Κεντρικών Φυλακών και του έλεγαν ότι τον ψάχνει ο 30χρονος κατάδικος, αλλά δεν είχε νέα επαφή με κανέναν από τους δύο.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση της κράτησης του υπόπτου, ενώ σημειώνεται ότι ο δικηγόρος του δεν έφερε ένσταση.