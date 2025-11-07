Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συγκλονίζει το νέο θανατηφόρο στη Λεμεσό με θύμα τον Γεώργιο Γεωργίου (εικόνες)

Συγκλονίζουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης νέο θανατηφόρο δυστύχημα στη Λεμεσό, με θύμα τον 51χρονο Γεώργιο Γεωργίου, τέως κάτοικο Λεμεσού.

Το τραγικό συμβάν συνέβη γύρω στις 8.30 το βράδυ, στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, κοντά στην αερογέφυρα Μονής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βαν αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 51χρονος.

 

 

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ο Γεώργιος Γεωργίου τραυματίστηκε κρίσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 41χρονος οδηγός του βαν υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, ο οποίος κατέδειξε τελική ένδειξη 48mg%, υπερδιπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου των 22mg%. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα τραγωδία στην άσφαλτο διερευνά η Τροχαία Λεμεσού.


