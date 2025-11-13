Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Έρχιουρμάν: Ιδιαίτερες και ασύγκριτες οι σχέσεις Τ/κ πλευράς και Τουρκίας - Ξεναγήθηκε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Τ/κ ηγέτης εξέφρασε συλλυπητήρια για τους 20 Τούρκους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν όταν το C-130 στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε στη Γεωργία και μετέφερε ευχές στις οικογένειες των θυμάτων.

«Μοναδική», χαρακτήρισε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν τη σχέση του ψευδοκράτους με την Τουρκία κατά την συνάντησή του την Πέμπτη με τον Πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, στην Άγκυρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Έρχιουρμαν εξέφρασε συλλυπητήρια για τους 20 Τούρκους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν όταν το C-130 στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε στη Γεωργία και μετέφερε ευχές στις οικογένειες των θυμάτων. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης χαρακτήρισε τις σχέσεις μεταξύ της τουρκοκυπριακής πλευράς και της Τουρκίας ως «ιδιαίτερες και ασύγκριτες», ενώ είπε ότι η παρουσίαση των θέσεων της τουρκοκυπριακής πλευράς μέσω της τουρκικής εθνοσυνέλευσης είναι «σημαντική».

Ο Πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη Έρχιουρμαν, τον συγχάρηκε για την «εκλογή» του και τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι «ισχυρές και έχουν ωριμάσει με την πάροδο του χρόνου». Αναφέρθηκε επίσης στην κοινοβουλευτική συνεργασία, επισημαίνοντας τις κοινές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών με τη συμμετοχή και του Αζερμπαϊτζάν.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Τ/κ ηγέτης ξεναγήθηκε στην ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Δείτε φωτογραφίες: 

 

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΔΙΕΘΝΗΤΟΥΡΚΙΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΑΓΚΥΡΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα