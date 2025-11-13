Έρχιουρμάν: Ιδιαίτερες και ασύγκριτες οι σχέσεις Τ/κ πλευράς και Τουρκίας - Ξεναγήθηκε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση (φώτος)

«Μοναδική», χαρακτήρισε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν τη σχέση του ψευδοκράτους με την Τουρκία κατά την συνάντησή του την Πέμπτη με τον Πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, στην Άγκυρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Έρχιουρμαν εξέφρασε συλλυπητήρια για τους 20 Τούρκους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν όταν το C-130 στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε στη Γεωργία και μετέφερε ευχές στις οικογένειες των θυμάτων. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης χαρακτήρισε τις σχέσεις μεταξύ της τουρκοκυπριακής πλευράς και της Τουρκίας ως «ιδιαίτερες και ασύγκριτες», ενώ είπε ότι η παρουσίαση των θέσεων της τουρκοκυπριακής πλευράς μέσω της τουρκικής εθνοσυνέλευσης είναι «σημαντική».

Ο Πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη Έρχιουρμαν, τον συγχάρηκε για την «εκλογή» του και τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι «ισχυρές και έχουν ωριμάσει με την πάροδο του χρόνου». Αναφέρθηκε επίσης στην κοινοβουλευτική συνεργασία, επισημαίνοντας τις κοινές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών με τη συμμετοχή και του Αζερμπαϊτζάν.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Τ/κ ηγέτης ξεναγήθηκε στην ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Δείτε φωτογραφίες:

Göreve seçildikten sonra ilk resmî yurt dışı ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile Gazi Meclisimizde bir araya geldik.



Türkiye ile KKTC’nin el ele vererek, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını tüm uluslararası… pic.twitter.com/66bxlddIQ2 — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 13, 2025

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ