Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΟΣΕΟΚ προς ΕΟΑ: Υπάρχουν καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδοτήσεων για υλοποίηση έργων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε γεύμα εργασίας συζήτησαν οι δύο φορείς για τις καθυστερήσεις υλοποίησης έργων στις επαρχίες της Κύπρου.

Στις καθυστερήσεις της διαδικασίας αδειοδοτήσεων εστίασε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) την Πέμπτη στο πλαίσιο της συνάντησης με τους Προέδρους των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) σε γεύμα εργασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΣΕΟΚ, ο Πρόεδρός της, Στέλιος Γαβριήλ, αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αδειοδότηση αναπτύξεων, υπογραμμίζοντας τη βούληση της ΟΣΕΟΚ να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, από πλευράς των ΕΟΑ, τονίστηκε με σαφήνεια ότι η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής τους και ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από την περαιτέρω αυτονόμησή τους, την ολοκλήρωση της στελέχωσης και την ενίσχυση των εσόδων τους.

Παράλληλα, οι Πρόεδροι των Οργανισμών επεσήμαναν ότι, παρά τον μεγάλο όγκο εκκρεμουσών υποθέσεων που παραλήφθηκαν τον Ιούλιο του 2024, ο ρυθμός διεκπεραίωσης αιτήσεων πλέον υπερβαίνει τον αριθμό των νέων που παραλαμβάνονται, κάτι που αποτελεί σαφές δείγμα προόδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους και Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, καθώς και ανώτεροι λειτουργοί των Οργανισμών. Από πλευράς ΟΣΕΟΚ στη συνάντηση συμμετείχε αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου, υπό τον Πρόεδρό της, Στέλιο Γαβριήλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΛΑΡΝΑΚΑΠΑΦΟΣΛΕΜΕΣΟΣΕΟΑΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΕΡΓΟΛΑΒΟΣΕΡΓΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα