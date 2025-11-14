ΟΣΕΟΚ προς ΕΟΑ: Υπάρχουν καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδοτήσεων για υλοποίηση έργων

Στις καθυστερήσεις της διαδικασίας αδειοδοτήσεων εστίασε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) την Πέμπτη στο πλαίσιο της συνάντησης με τους Προέδρους των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) σε γεύμα εργασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΣΕΟΚ, ο Πρόεδρός της, Στέλιος Γαβριήλ, αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αδειοδότηση αναπτύξεων, υπογραμμίζοντας τη βούληση της ΟΣΕΟΚ να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, από πλευράς των ΕΟΑ, τονίστηκε με σαφήνεια ότι η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής τους και ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από την περαιτέρω αυτονόμησή τους, την ολοκλήρωση της στελέχωσης και την ενίσχυση των εσόδων τους.

Παράλληλα, οι Πρόεδροι των Οργανισμών επεσήμαναν ότι, παρά τον μεγάλο όγκο εκκρεμουσών υποθέσεων που παραλήφθηκαν τον Ιούλιο του 2024, ο ρυθμός διεκπεραίωσης αιτήσεων πλέον υπερβαίνει τον αριθμό των νέων που παραλαμβάνονται, κάτι που αποτελεί σαφές δείγμα προόδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους και Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, καθώς και ανώτεροι λειτουργοί των Οργανισμών. Από πλευράς ΟΣΕΟΚ στη συνάντηση συμμετείχε αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου, υπό τον Πρόεδρό της, Στέλιο Γαβριήλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ