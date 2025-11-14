«Ενιαίο προϊόν παράνομης έρευνας» η κατάθεση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας υποστηρίζει η υπεράσπιση

Με υποβολές της υπεράσπισης ότι οι ερωτήσεις της ανακρίτριας της υπόθεσης προς την κατηγορούμενη Εύα Ιζαμπέλα Κιούνζελ κατά τη λήψη της κατάθεσής της στις 11 Ιουλίου του 2024, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τα έγγραφα, που εντοπίστηκαν στην κατοχή της κατηγορούμενης στις 7 Ιουλίου του 2024 και ως εκ τούτου η κατάθεση δεν μπορεί να διαχωριστεί, συνεχίστηκε την Παρασκευή ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η δεύτερη «δίκη εντός δίκης», η οποία αφορά το παραδεκτό της μαρτυρίας της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε από την υπεράσπιση η αντεξέταση της ανακρίτριας της υπόθεσης, Αρχιαστυφύλακα του ΤΑΕ Αρχηγείου Δήμητρας Σταύρου, σε σχέση με τις συνθήκες λήψης της κατάθεσης της κατηγορούμενης στις 11 Ιουλίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της 8ης Οκτωβρίου, το Δικαστήριο είχε κρίνει ως «μη αποδεκτά» τα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στις αποσκευές της Κιούνζελ κατά την άφιξή της στην Κύπρο, αφού η έρευνα κρίθηκε παράνομη.

Η κατηγορούσα Αρχή επιχειρεί στη νέα «δίκη εντός δίκης» να αποδείξει ότι η κατάθεση της κατηγορουμένης που ακολούθησε ήταν εθελοντική και όχι προϊόν της παράνομης έρευνας.

«Τα έγγραφα της κατηγορούμενης καθόρισαν ολόκληρη την κατάθεση», λέει Αργυρού

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Εύα Ιζαμπέλα Κιούνζελ, Σωτήρης Αργυρού υποστήριξε ότι τα περιεχόμενα των box files, που βρέθηκαν στην κατοχή της κατηγορούμενης, περιείχαν ονόματα έργων της Kayım Development Group, τα οποία –όπως είπε– δεν προκύπταν από οποιαδήποτε άλλη πηγή μαρτυρίας.

Επικαλούμενος συγκεκριμένα τα έργα Skyland και Golden Resort, ανέφερε ότι χωρίς τα εν λόγω έγγραφα η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να συντάξει την κατάθεση της 11ης Ιουλίου του 2024, αλλά ούτε και τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

«Είναι η θέση μου ότι χωρίς τα έγγραφα, που βρέθηκαν στην κατοχή της κατηγορούμενης, δεν θα μπορούσατε να ετοιμάσετε την κατάθεση στις 11 Ιουλίου και τις ερωτήσεις στο σύνολό τους», δήλωσε.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η κατάθεση αποτελεί ένα «ενιαίο έγγραφο» που δεν μπορεί να διαχωριστεί σε τμήματα ή να διαγραφεί, όπως ζητά η κατηγορούσα Αρχή, εφόσον –όπως είπε– όλες οι ερωτήσεις ήταν αλληλένδετες και βασίζονταν σε πληροφορίες, που προέκυψαν από την παράνομη έρευνα.

Σταύρου: «Είχα ικανοποιητική μαρτυρία πριν από οποιοδήποτε έγγραφο»

Η ανακρίτρια Σταύρου απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι η Αστυνομία διέθετε ήδη επαρκή μαρτυρία πριν από τον εντοπισμό των εγγράφων στις 7 Ιουλίου.

«Είναι η θέση σας, με την οποία διαφωνώ κάθετα», τόνισε.

Η κ. Σταύρου είπε πως είχε αναλύσει τη μαρτυρία που είχε ενώπιον της, σημειώνοντας ότι δυο μέρες πριν τη σύλληψη της κατηγορούμενης, προφανώς δεν γνώριζε τι θα εντοπιζόταν στην κατοχή της.

Αναφερόμενη στη δομή της κατάθεσης, υπογράμμισε ότι μόνο ένα μέρος των ερωτήσεων σχετιζόταν με τα επίδικα έγγραφα και ότι μεγάλο μέρος των ερωτήσεων στηρίχθηκε σε ήδη διαθέσιμη μαρτυρία, η οποία όπως σημείωσε είχε κριθεί επαρκής από το Δικαστήριο για την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

«Η δική μου θέση είναι ότι η Αστυνομία είχε ικανοποιητική μαρτυρία. Η θέση σας ότι πρόκειται για ένα ενιαίο έγγραφο και δεν μπορεί να διαχωριστεί συνεπάγεται ότι δεν αποδέχεστε την όλη μαρτυρία που προηγήθηκε», είπε η ανακρίτρια.

Απαντώντας στον ισχυρισμό ότι η ίδια γνώριζε για ποσοστά πωλήσεων, τιμολόγια ή άλλα έγγραφα πριν από την έρευνα, η Σταύρου υπογράμμισε: «Δεν μου έτυχε ποτέ να βάλω κάτι στον όρκο μου που δεν είχα ενώπιον μου. Δεν μπορούσα να γνωρίζω τι θα εντοπιζόταν στην κατοχή της κατηγορούμενης. Ότι είχα τότε το ανέφερα στην ένορκη δήλωση».

Ολοκληρώνοντας τις υποβολές του, ο κ. Αργυρού επέμεινε ότι οι ερωτήσεις της ανακρίτριας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τα έγγραφα που εντοπίστηκαν στην κατηγορούμενη και ως εκ τούτου η κατάθεση δεν μπορεί να διαχωριστεί.

Η ανακρίτρια απάντησε ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο της «δίκης εντός δίκης» και εναπόκειται αποκλειστικά στο Δικαστήριο να αποφασίσει ποια μέρη της κατάθεσης μπορούν να διαγραφούν.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 21 Νοεμβρίου του 2024, στις 09:30.

Πηγή: ΚΥΠΕ