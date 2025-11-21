Δολοφονία Δημοσθένους: Οι δύο της Θεσσαλονίκης κλείνουν το παζλ - Χθες έφτασαν Κύπρο, σήμερα τους πάνε Δικαστήριο

Στην Κύπρο βρίσκονται από χθες το πρωί οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στις 30 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου κοντά στην οικία του στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας. Αφού ολοκληρώθηκαν οι διάφορες διαδικασίες και έρευνες στη Θεσσαλονίκη, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και άλλων Τμημάτων της Αστυνομίας μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη και μετέφεραν στην Κύπρο τους δύο υπόπτους. Πλέον, η ανακριτική ομάδα θα έχει την ευκαιρία να ανακρίνει τους δύο, προσπαθώντας να λάβει απαντήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Οι δύο ύποπτοι συμπληρώνουν το παζλ της δολοφονίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό -για την Αστυνομία- έχει εξιχνιαστεί. Αναμένεται σήμερα να ζητηθεί η προσωποκράτησή τους για περίοδο οκτώ ημερών, ενώ με την ολοκλήρωση, η υπόθεση θα καταχωρισθεί. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για δύο 28χρονους, ξαδέλφια, Ελλαδίτες ομογενείς από τη Γεωργία. Για την ίδια υπόθεση τελεί υπό κράτηση ως υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές και 31χρονος ξάδελφος του ενός και παιδικός φίλος του άλλου. Ο 31χρονος φαίνεται, μεταξύ άλλων, να βοήθησε τον έναν εκ των δύο να διαφύγει στη Θεσσαλονίκη μέσω κατεχομένων και Τουρκίας, ενώ κατά τη σύλληψή των δύο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε εκεί και το όχημά του.

Η εμπλοκή των δύο θεωρείται καθοριστική για την Αστυνομία, αφού τα μέχρι τώρα στοιχεία και μαρτυρίες θέτουν τους 28χρονους, όχι απλά ως συνεργούς στη δολοφονία, αλλά ως πρόσωπα με άκρως καθοριστικό ρόλο και ενεργή εμπλοκή. Ταυτόχρονα, οι έρευνες που αναμένονται να γίνουν και αφορούν μεταξύ άλλων την ταυτοποίηση με δείγματα dna, ίσως καταδείξουν με ακρίβεια τον ρόλο και την εμπλοκή, τόσο των δύο αυτών όσο και των άλλων τεσσάρων κατηγορούμενων που είναι υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.

Πώς εμπλέκονται

Όπως έχει γραφτεί, η Αστυνομία έφτασε στους δύο 28χρονους από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, εντοπίζοντας οχήματα που συνδέονται με αυτούς τα οποία εμπλέκονται στη διαδρομή διαφυγής των δραστών αμέσως μετά που αφήνουν τη μοτοσυκλέτα στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα.

Η Αστυνομία φέρεται να «ξεκλείδωσε» ακόμα περισσότερο την υπόθεση βασισμένη σε αξιόπιστη πληροφορία που έλαβε από το περιβάλλον του άλλου 28χρονου, που λέει ότι αυτός είναι εμπλεκόμενος στη δολοφονία Δημοσθένους, ως ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μετά τη διάπραξη του φόνου. Η ίδια αναφορά υποστηρίζει ότι ο 28χρονος το έκανε έναντι αμοιβής.

Περαιτέρω, η Αστυνομία επικαλείται επιπρόσθετη πληροφορία από τον εν λόγω ανώνυμο πληροφοριοδότη, που φέρει τον 2ο 28χρονο να μίλησε σε τρίτο πρόσωπο 4-5 μέρες μετά τη δολοφονία αποκαλύπτοντας την εμπλοκή του και τον ρόλο του, δηλαδή του οδηγού της μοτοσυκλέτας και ότι από τον Άγιο Τύχωνα τον φυγάδευσε ο ξάδελφός του, μαζί με τον εκτελεστή. Η ίδια πληροφορία που κατέχει η Αστυνομία μετέφερε και τις τότε ανησυχίες του 28χρονου για την τροπή των ανακρίσεων αφού αντιλήφθηκε πως η μοτοσυκλέτα ήταν στην κατοχή της Αστυνομίας, όπως επίσης και το καπέλο που φορούσε.