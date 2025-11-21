Η Λευκωσία φορά τα γιορτινά της: Πότε αρχίζουν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου

Μουσική, φως, χρώμα και γιορτινές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους υπόσχεται ο Δήμος Λευκωσίας με το φετινό εορταστικό του πρόγραμμα Χριστούγεννα στην Πρωτεύουσα. Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Ελευθερίας και μια μεγάλη συναυλία των Stavento & Ήβης Αδάμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας για την διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Πλατεία Ελευθερίας.

«Η Λευκωσία φορά τα γιορτινά της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα φετινά Χριστούγεννα με ένα ανανεωμένο, πλούσιο και λαμπερό πρόγραμμα εκδηλώσεων, μεταμορφώνοντας την Πρωτεύουσα σε έναν από τους πιο μαγικούς προορισμούς των γιορτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, η Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής Λεώνη Ορφανίδου και η Πολιτιστική Λειτουργός του Δήμου Μαρία Πέτσα «παρουσίασαν το όραμα, τις δράσεις και το περιεχόμενο του επίσημου προγράμματος Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου».

«Στόχος μας είναι μια Λευκωσία ανοιχτή, φωτεινή και ζωντανή. Μια πόλη που αγκαλιάζει τις γιορτές με χαρά και δημιουργικότητα, δίνοντας χώρο σε οικογένειες, νέους και επισκέπτες να μοιραστούν στιγμές που θα θυμούνται για χρόνια», είπε ο κ. Προύντζος.

«Η πόλη γεμίζει με μουσική, φως, χρώμα και γιορτινές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Από τις στολισμένες λεωφόρους μέχρι τις γωνιές που «μυρίζουν» Χριστούγεννα, η Λευκωσία προσφέρει αμέτρητες στιγμές χαράς και ένα περιβάλλον πλημμυρισμένο από θαλπωρή και εορταστική μαγεία», αναφέρεται.

Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων, σημειώνεται, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Ελευθερίας και μια μεγάλη συναυλία των Stavento & Ήβης Αδάμου. «Παράλληλα, η λάμψη των Χριστουγέννων επεκτείνεται σε κάθε γειτονιά της πρωτεύουσας μέσα από μια σειρά από θεματικές φωταγωγήσεις και τοπικές γιορτές», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην Έγκωμη, στις 29 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το Engomi Christmas Fest και η φωταγώγηση του δέντρου σε συνεργασία με το Mall of Engomi.

Στις 7 Δεκεμβρίου, στον Άγιο Δομέτιο, θα διεξαχθεί το Agios Dometios Christmas Fest και η φωταγώγηση του δέντρου στο εκκλησάκι Αγίου Δομετίου, αναφέρεται.

Στις 19 Δεκεμβρίου, στην Αγλαντζιά, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη φωταγώγηση του Πάρκου Σπύρος Κυπριανού, «προσφέροντας ένα ζεστό, εορταστικό περιβάλλον με μουσική και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους».

Σύμφωνα με τον Δήμο, πρόκειται μόνο για ένα μέρος όσων θα ακολουθήσουν, καθώς ο στόχος του είναι, όπως αναφέρει, «όλοι, παιδιά, νέοι και οικογένειες να ζήσουν τη γιορτή, να χαρούν την πόλη και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις».

Το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας: www.nicosia.org.cy

Πηγή: ΚΥΠΕ