Γιάννης Αντωνίου: Μη αποδεκτές προσεγγίσεις που οδηγούν σε λογική δύο κρατών (ηχητικό)

Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε προσέγγιση οδηγεί σε λογική δύο χωριστών κρατών, τόνισε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, στην εκπομπή Δεύτερη Ματιά του «Πολίτη 107,6 & 97» κληθείς να σχολιάσει τα ζητήματα διαδικασίας που θέτει ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουμαν.

«Οτιδήποτε υπηρετεί μία λογική δύο χωριστών κρατών ή προσεγγίσεις που λένε “ας δούμε από τώρα ποια θα είναι η επόμενη μέρα”, αν δεν υπάρξει κατάληξη, δεν βοηθούν τον διάλογο. Δεν έχει νόημα να προαποφασίσουμε τι θα γίνει μετά, πριν καν ξεκινήσουμε. Γι’ αυτό αποφεύγουμε να σχολιάσουμε οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει υπονομευτικά σε αυτή την προσπάθεια», υπογράμμισε.

«Θέλουμε», τόνισε, «θέλουμε να μην είναι στο τυπικό η δημιουργική εικόνα που προκλήθηκε χτες ούτως ώστε να πάμε στο επόμενο βήμα χωρίς οτιδήποτε προσεγγίσεις οι οποίες είτε να δηλητηριάσουν το κλίμα, είτε να υπονομεύουν (6:36) εν τη γεννέσης αυτή την προσπάθεια»

Ο κ. Αντωνίου, πάντως, χαρακτήρισε «θετική και δημιουργική» τη συνάντηση των δύο ηγετών. Όπως είπε, «δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν» και η συνάντηση «μας επιτρέπει να συνεχίσουμε υπό προϋποθέσεις, ώστε η συνέχεια να αποδειχθεί πιο δημιουργική».

Παρότι η συνάντηση είχε κοινωνικό χαρακτήρα, άγγιξε και την πολιτική διάσταση του Κυπριακού. «Απομένει να υπάρξει συνέχεια, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές συζητήσεις, να αγγίξουμε τον πυρήνα του Κυπριακού», ανέφερε ο κ. Αντωνίου, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές θα ξεκινήσουν προετοιμασία για την επόμενη συνάντηση με τους διεθνείς παράγοντες.

Ερωτηθείς για την εφαρμογή Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Λευκωσία είναι έτοιμη για μέτρα που υπηρετούν τη δημιουργία θετικού κλίματος, όπως ζητήματα που αφορούν τα οδοφράγματα και άλλες πρακτικές διευκολύνσεις. «Θέλουμε να διατηρηθεί το momentum και να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για το επόμενο στάδιο», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν θα γίνουν δεκτές προσεγγίσεις που συνδέονται με πολιτική αναγνώριση δύο κρατών.