Καταγγελίες για εμπλοκή του Βούτσιτς στα «σαφάρι θανάτου» στο Σαράγεβο – Τι υποστηρίζει ο Σέρβος πρόεδρος

Μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει η αποκάλυψη για τα «τουριστικά σαφάρι ανθρώπων» στο Σαράγεβο, καθώς καταγγελίες εμπλέκουν στην υπόθεση το όνομα του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Μάλιστα ένας Κροάτης ερευνητικός δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση στους εισαγγελείς του Μιλάνου εναντίον του Σέρβου προέδρου, για την φερόμενη εμπλοκή του στα «τουριστικά σαφάρι ανθρώπων» στο Σαράγεβο, στα οποία οποία ελεύθεροι σκοπευτές από την Ιταλία και άλλες χώρες φέρονται να ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Βοσνίας για να σκοτώσουν άμαχους πολίτες κατά τη διάρκεια της τετραετούς πολιορκίας της πόλης τη δεκαετία του 1990, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς του Μιλάνου ξεκίνησαν έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των Ιταλών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τα «τουριστικά σαφάρι ανθρώπων»

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ομάδες «τουριστών-ελεύθερων σκοπευτών» φέρονται να συμμετείχαν σεμαζικές δολοφονίες, αφού πλήρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά σε στρατιώτες που ανήκαν στον στρατό του πρώην ηγέτη των Σερβοβόσνιων, Ράντοβαν Κάρατζιτς- ο οποίος τκρίθηκε ένοχος το 2016 για γενοκτονία και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας- για να μεταφερθούν στο Σεράγεβο και να ανοίγουν πυρ κατά αμάχων.

Το διάστημα μεταξύ 1992 και 1996 σκοτώθηκαν στο Σεράγεβο, από βομβαρδισμούς και πυρά ελεύθερων σκοπευτών, πάνω από 10.000 άνθρωποι. Οι ελεύθεροι σκοπευτές είναι πιθανώς το πιο τρομακτικό στοιχείο της ζωής υπό την πολιορκία στο Σεράγεβο, επειδή σκότωναν αδιακρίτως ανθρώπους στους δρόμους, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, σημειώνει ο βρετανικός Guardian.

Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία που υπέβαλε ο Έτζιο Γκαβατσένι, συγγραφέας με έδρα το Μιλάνο, ο οποίος συγκέντρωσε στοιχεία σχετικά με την υπόθεση, αλλά και μετά από έκθεση που έστειλε στους εισαγγελείς η πρώην δήμαρχος του Σεράγεβου, Μπενιαμίνα Κάριτς.

Ο Γκαβατσένι είπε ότι είχε διαβάσει για πρώτη φορά αναφορές για τους φερόμενους ως τουρίστες-σκοπευτές στον ιταλικό τύπο τη δεκαετία του 1990, αλλά μόνο όταν παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ «Sarajevo Safari» του 2022 άρχισε να ερευνά εις βάθος την υπόθεση.

Μήνυση κατά του Βούτσιτς

Την Τετάρτη, ο ερευνητής δημοσιογράφος Ντομαγκόι Μάργκετιτς υπέβαλε μήνυση κατά του Βούτσιτς στους εισαγγελείς που διερευνούν την υπόθεση. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 1992 και το 1993 ο Βούτσιτς βρισκόταν στο εβραϊκό νεκροταφείο, το οποίο ήταν η αποκλειστική θέση για τους ξένους σκοπευτές», ισχυρίστηκε.

Όπως έγινε γνωστό, τις τελευταίες ημέρες ο Μάργκετιτς δημοσίευσε στοιχεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Σέρβος πρόεδρος, που ήταν τότε νεαρός εθελοντής, ήταν παρών σε μία από τις στρατιωτικές θέσεις στο Σεράγεβο, από την οποία, σύμφωνα με μάρτυρες, ξένοι πολίτες και σερβικές υπερεθνικιστικές μονάδες πυροβολούσαν και σκότωναν πολίτες.

Τι υποστηρίζει ο Βούτσιτς

Ο ίδιος ο Βούτσιτς δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις κατηγορίες που τον εμπλέκουν στην υπόθεση. Τις διαψεύδει όμως μέσω της εκπροσώπου του. Η Σουζάνα Βασιλίεβιτς τους απέρριψε ως «τυπική περίπτωση κακόβουλης παραπληροφόρησης, που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να διαβρώσει την θεσμική αξιοπιστία της Δημοκρατίας της Σερβίας και του προέδρου της. Αυτό το αφήγημα στερείται πραγματικής βάσης και είναι σκόπιμα κατασκευασμένη για να προκαλέσει ζημιά στη φήμη», υποστήριξε.

Ο Βούτσιτς, πρόσθεσε, εκείνη την περίοδο εργαζόταν ως δημοσιογράφος και μεταφραστής στο κοντινό Πάλε «χωρίς καμία επαφή με στρατιωτικές δομές ή επιχειρησιακές δραστηριότητες». «Ο πρόεδρος Βούτσιτς δεν συμμετείχε σε πολεμικές δραστηριότητες, δεν χρησιμοποίησε όπλα και δεν είχε κανένα ρόλο σε καμία πολεμική επιχείρηση».

Ο Μάργκετιτς, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι είχε στοιχεία ότι ο Βούτσιτς ήταν εθελοντής σε μια πολιτοφυλακή που διοικούνταν από τον Σλάβκο Άλεξιτς. Επικαλέστηκε μάλιστα μια συνέντευξή του σε περιοδικό του 1994, στην οποία ο Βούτσιτς είχε δηλώσει ότι προσφέρθηκε εθελοντικά να πολεμήσει στο εβραϊκό νεκροταφείο. «Ποιον πιστεύουμε λοιπόν, τον Βούτσιτς του 1994 ή τον Βούτσιτς του 2025;», διερωτήθηκε ο Μάργκετιτς υποστηρίζοντας ότι ο Άλεξιτς είχε ισχυριστεί το 2017 ότι ο Βούτσιτς ήταν μέλος της μονάδας. «Ο Άλεξιτς δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι συνέβη το ”σαφάρι”, αλλά είπε ότι όταν έφταναν ξένοι, ο Βούτσιτς θα τους μετέφραζε».

Ο Μάργκετιτς αναφέρθηκε επίσης σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε εκείνη την εποχή στο νεκροταφείο και δείχνει τον Βούτσιτς να κρατάει ένα σερβικό τουφέκι «PAP», αν και η Βασιλίεβιτς απάντησε ότι ήταν ένα τρίποδο που χρησιμοποιούσε ως δημοσιογράφος, προσθέτοντας ότι «αυτοί οι κατασκευασμένοι ισχυρισμοί» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από «χειραγώγηση από τα ταμπλόιντ».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι φήμες για την παρουσία του στο Σεράγεβο εκείνη την περίοδο κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Σε συνέντευξή του το 2021 σε βοσνιακό τηλεοπτικό κανάλι, ο Σέρβος πρόεδρος είχε αρνηθεί ρητά ότι είχε ανοίξει πυρ εναντίον της πολιορκημένης πόλης, περιγράφοντας τους ισχυρισμούς ως πολιτική χειραγώγηση που έχει τις ρίζες της στην εθνικιστική ρητορική της νεότητάς του και στην εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων της περιοχής.

Πηγή: Naftemporiki.gr