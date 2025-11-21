Μια κυβέρνηση υπό πολιορκία και μια κοινωνία που δεν βρίσκει πυξίδα

Του Σάββα Ηλιοφώτου*

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του ΡΙΚ και του Omega αποκαλύπτουν μια κοινωνία σε κατάσταση έντονης σύγχυσης. Δεν πρόκειται μόνο για δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά για ένα γενικευμένο αίσθημα ότι ο δημόσιος διάλογος έχει εγκλωβιστεί σε υπερβολές, αντιπαραθέσεις και καταγγελτικές κορώνες που δεν παράγουν πολιτική.

Η κυβέρνηση, παρά το σημαντικό έργο της, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά δυσμενές και πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό: απέναντί της βρίσκονται και τα δύο μεγάλα κόμματα του τόπου. Ταυτόχρονα, τα μικρότερα κόμματα που τη στηρίζουν αντιμετωπίζουν σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, περιορίζοντας την ικανότητά τους να στηρίξουν ή να επικοινωνήσουν επαρκώς το κυβερνητικό έργο.

Η πολεμική σκεπάζει την ουσία

Η αντιπολίτευση, αντί να λειτουργεί ως δημιουργικός αντίλογος, έχει επιλέξει έναν λόγο μονίμως αρνητικό — συχνά επιθετικό, συχνά υπερβολικό. Έτσι, κάθε πρωτοβουλία, ακόμη και όταν είναι τεκμηριωμένη, αντιμετωπίζεται σαν αφορμή για σύγκρουση.

Αυτό δημιουργεί το πολιτικό παράδοξο των μετρήσεων:

η κυβέρνηση φθείρεται, αλλά η αντιπολίτευση φθείρεται ακόμη περισσότερο.

Ο πολίτης βλέπει πολιτική μάχη χωρίς σχέδιο, χωρίς ουσία και χωρίς προοπτική.

Αποχή, φαιδρά σχήματα και «σωτήρες» της στιγμής

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κόσμος νιώθει ότι δεν έχει σε ποιον να στραφεί. Το αδιέξοδο αυτό τον οδηγεί σε τρεις κατευθύνσεις:

Στην αποχή, που τείνει να γίνει η ασφαλής επιλογή όσων δεν εμπιστεύονται κανέναν. Στην ενίσχυση φαιδρών σχηματισμών, που προσφέρουν περισσότερο θέαμα παρά πολιτική ουσία. Στην ανάδειξη νεοφανών «σωτήρων», οι οποίοι υπόσχονται εύκολες λύσεις χωρίς σχέδιο και βάθος.

Και οι τρεις αυτές επιλογές υπονομεύουν τη δημοκρατία, τη σοβαρότητα και τη δυνατότητα πραγματικής προόδου.

Η ουσία υπάρχει — αλλά δεν φτάνει στον πολίτη

Η κυβέρνηση έχει να επιδείξει συγκεκριμένο έργο σε μεταρρυθμίσεις, ψηφιοποίηση, εξωτερική πολιτική, κοινωνική πολιτική και βελτιώσεις στη δημόσια διοίκηση. Σε μια πιο ήρεμη περίοδο, πολλά από αυτά θα συζητούνταν διαφορετικά. Όμως η υπερβολική όξυνση της αντιπολίτευσης και η συνεχής δραματοποίηση των πάντων εμποδίζουν την ουσιαστική προβολή των πολιτικών.

Η χώρα χρειάζεται επιστροφή στη σοβαρότητα

Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να αποκτήσει νόημα η δημόσια συζήτηση, απαιτούνται τρεις καθαρές κινήσεις:

Αποτοξίνωση του δημόσιου λόγου.

Συγκροτημένη παρουσίαση του κυβερνητικού έργου.

Αντιπολίτευση που προτείνει υπεύθυνες λύσεις μακριά από τον λαϊκισμό — όχι απλώς απορρίπτει.

Η Κύπρος δεν έχει πρόβλημα έλλειψης πολιτικών. Έχει πρόβλημα έλλειψης καθαρής εικόνας και σοβαρού διαλόγου. Αν δεν αλλάξει αυτό, ο πολίτης θα συνεχίσει να δραπετεύει είτε στην αποχή είτε στο παράλογο — και η χώρα θα συνεχίζει να πληρώνει το τίμημα.

*Πρώην Δημάρχου Στροβόλου