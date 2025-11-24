Φόνος εκ προμελέτης στα Κονιά: Την Τρίτη η κηδεία του 26χρονου Αλέξανδρου

Η τραγωδία στα Κονιά, με τον θάνατο του 26χρονου Αλέξανδρου, έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κύπρο.

Την Τρίτη θα τελεστεί η κηδεία του νεαρού , στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Έμπα στις 14:30 με τις δύο οικογένειες να θρηνούν. Η μία το παιδί της που χάθηκε τόσο άδικα και σε τόση νεαρή ηλικία , και η άλλη βιώνει τη δική της οδύνη — τόσο για την νεαρή που έχει τραυματιστεί ψυχολογικά , όσο και για τον πατέρα που κατηγορείται για τον φόνο εκ προμελέτης και βρίσκεται πλέον υπό κράτηση, αναμένοντας τη δικαστική διαδικασία που ενδέχεται να οδηγήσει σε πολυετή φυλάκιση.

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης άναψαν. Με διάφορες αναρτήσεις κάποιοι να κατηγορούν τον νεαρό και κάποιοι άλλοι τον φερόμενο δράστη τον πατέρας της νεαρής με την οποία διατηρούσε στο παρελθόν σχέση το θύμα.

Η οικογένεια του Αλέξανδρου θέλουν τον γιό τους πίσω. Μία καταγγελία έγινε στην Αστυνομία από την νεαρή που διατηρούσε στο παρελθόν δεσμό με τον 26χρονο και αυτή αφορούσε την ζημιά στα ελαστικά.

Δυστυχώς, ελάχιστοι σε μια κοινωνία των τόσων πολλών έχουν επιδείξει λιγότερη κριτική και περισσότερη ανθρωπιά. Το ζητούμενο είναι πως κανείς δεν μπορεί να παίρνει το νόμο στα χέρια του. Αυτό είναι η αυτοδικία.

Η αυτοδικία δεν είναι κάτι που γίνεται αποδεκτό στο νομικό σύστημα των πολιτισμένων κρατών στα οποία θέλουμε να ελπίζουμε ότι συγκαταλέγεται και η Κύπρος. Η πρόκληση που μπορεί να είχε ο φερόμενος δράστης από κάποιες φερόμενες ενέργειες του θύματος δεν είναι λόγος άρσης του αδίκου και λόγος άρσης του καταλογισμού. Αυτό σημαίνει ότι η ενδεχόμενη πρόκληση θα ληφθεί υπόψη ως μετριαστικός παράγοντας σε ότι αφορά την ενδεχόμενη επιβολή ποινής εάν και εφόσον αποδειχτεί η ενοχή του υπόπτου που όπως δείχνουν τα πράγματα θα είναι κατηγορούμενος ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Ο 26χρονος που είχε δεχθεί χτυπήματα με μαχαίρι το βράδυ της Τετάρτης έξω από περίπτερο στα Κονιά της επαρχίας Πάφου υπέκυψε στα τραύματα του τα ξημερώματα του Σαββάτου. Στον σοβαρό τραυματισμό δεξιάς καρωτίδας από τέμνον και νήσσον όργανο οφείλεται ο θάνατος του νεαρού, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενήργησε το Σάββατο ο ιατροδικαστής Δρ Νίκος Χαραλάμπους.

Ο 58χρονος φερόμενος δράστης που κρατάει ακόμη κλειστό το στόμα του, και που είχε συλληφθεί για την υπόθεση, επανασυνελήφθηκε ως ύποπτος για φόνο εκ προμελέτης και τελεί υπό οκταήμερη προσωποκράτηση.

Κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία, ο 58χρονος συνάντησε τον 26χρονο αργά το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το περίπτερο, στον κεντρικό δρόμο των Κονιών, όπου, ο 58χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι τραυματίζοντας σοβαρά τον 26χρονο, ενώ ο νεαρός βρισκόταν στο αυτοκίνητο του και μιλούσε στο τηλέφωνο.

Το μόνο που κατάφερε ο νεαρός μετά τα κτυπήματα που δέχτηκε ήταν να εξέλθει του οχήματος να καλέσει βοήθεια και να σωριαστεί στο έδαφος αιμόφυρτος. Ο 26χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και ακολούθως στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Λεμεσό, όπου παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των ιατρών υπέκυψε στα τραύματα του..