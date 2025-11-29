Χαλάζι, ισχυροί άνεμοι και βροχές λόγω... ADEL: Σε καιρικό «συναγερμό» η Κύπρος - Κίτρινη προειδοποίηση σε ισχύ από απόψε

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη μέχρι και το βράδυ. Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ADEL και κέντρο στην Ελλάδα, κινείται βορειοανατολικά και θα αρχίσει να επηρεάζει το νησί από το βράδυ.

Tο Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση με ισχύ από τις 23:00 το βραδυ Σαββάτου (29/11) μέχρι τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (30/11).

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, αναμένονται μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές.

Σε καταιγίδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Ο καιρός αναλυτικά:

Σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργά το απόγευμα στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές.

Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους δεν αποκλείεται να πέσει και χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί μέχρι βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και αργότερα στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι είναι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους δεν αποκλείεται να πέσει και χιονόνερο.Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Τρίτη ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, που στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει πτώση, ενώ μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.