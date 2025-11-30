Η Άννα Αριστοτέλους λέει πως δεν ξέρει τίποτα για την κατάθεση της Ιρανής για τις Κεντρικές

Η πρώην διευθύντρια των φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, λέει πως δεν ξέρει τίποτα για την κατάθεση της Ιρανής κρατουμένου, ότι μεταφερόταν από τη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών σε γραφεία μέχρι τα ξημερώματα κάποιων αξιωματούχων.

Η δις καταδικασμένη για μεταφορά ναρκωτικών Ιρανή, στην πραγματικότητα αποκαλύπτει ότι οι κανονισμοί λειτουργίας των φυλακών ήταν διάτρητοι. Πέραν των γραφείων, η Ιρανή, μαζί με τη Σάρα, τη Μάρα και το κακό συναπάντημα, κατά τους μήνες του καλοκαιριού μετέβαινε με αξιωματούχους των φυλακων για κολύμπι στον Πρωταρά. Κατά την τρέχουσα περίοδο μάλιστα ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης ήταν πλήρως ενήμερος για αυτές τις μεταβάσεις. Κάποιος μάλιστα συνάδελφός του πολιτικός είχε διανέμει και τις σχετικές φωτογραφίες σε διάφορα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία.

Με λίγα λόγια, όλοι οι αρμόδιοι γνώριζαν για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που επικρατούσαν στις φυλακές. Για κάποιους υπήρχαν κανονισμοί, κάποιοι άλλοι έκαναν διακοπές στον Πρωταρά, κάποιοι είχαν στη διάθεσή τους τηλέφωνα μέσω των οποίων συντόνιζαν -σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου- φόνους και εμπρησμούς πρωτοδικείων, κάποιοι εξέτιαν τις ποινές τους.

ΘΟΥΚΗΣ