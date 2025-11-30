Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τι πραγματικά έγραψε ο Τσίπρας για τον Αναστασιάδη

 Έσπευσε να πανηγυρίσει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι δικαιώθηκε από τον Τσίπρα σε σχέση με τις αναφορές στο βιβλίο του για τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017. Στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ο Τσίπρας είναι κάτι πολύ διαφορετικό.

Δεν ήρθε μετά την αποτυχία του Κραν Μοντανά να πει ότι την ευθύνη τη φέρει η ε/κ πλευρά και ο Κοτζιάς, αφού ως Έλληνας Πρωθυπουργός θα ήταν ασυγχώρητο για κάποιους να το κάνει. Από την άλλη βεβαίως δεν μπορούσε να κρύψει και την αλήθεια. Μας είπε ο κ. Τσίπρας αυτό που γράψαμε κατά κόρον. Ότι δηλαδή ο κ. Αναστασιάδης δεν ήθελε να το πάρει μέχρι τέλους, γι' αυτό και διαφώνησε με τη μετάβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού, παρότι οι εκπρόσωποί του (Κοτζιάς και Καλπαδάκης) που βρίσκονταν στην Ελβετία ζητούσαν την άμεση μετάβασή του εκεί.

Τον πήρε ο Αναστασιάδης στο τηλέφωνο και του είπε ότι οι Τούρκοι μπλοφάρουν γι' αυτό δεν έπρεπε να πάει, όταν δε ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού ο Καλπαδάκης διαφώνησε, τον άρπαξε από τον λαιμό (κυριολεκτικά) ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος δίκην μπράβου και τον έβαλε στη θέση του. Με λίγα λόγια, τι λέει ο Τσίπρας; Ότι από τη στιγμή που ο Γκουτέρες είχε προσωπικά εγγυηθεί ότι οι κατάργηση των εγγυήσεων ήταν στο τραπέζι, οι τρεις Πρωθυπουργοί (Τσίπρας- Γιλντιρίμ και Μέι) έπρεπε να πάνε στο Κραν Μοντανά.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, αν η Τουρκία υπαναχωρούσε, αυτή ήταν που θα έμενε εκτεθειμένη και όχι η ε/κ πλευρά. Αυτό δεν το έβλεπε ο Αναστασιάδης; Είναι πολύ έξυπνος για να μην το έβλεπε. Απλώς η τακτική του ήταν άλλη. Ήθελε αναστολή των συνομιλιών, να πάει πρώτα σε προεδρικές εκλογές, να εκλεγεί και μετά -όπως έλεγε και του Τσαβούσογλου- ήταν έτοιμος να ξεκινήσει ξανά συνομιλίες και να συζητήσει τα πάντα. Ακόμα και λύση δύο κρατών.     

ΘΟΥΚΗΣ

