Το Περίπτερο του Κήπου: Ένα διαμάντι του κυπριακού μοντερνισμού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Ένα debate με αφορμή την κήρυξη ως διατηρητέου του ιστορικού τουριστικού περιπτέρου του Δημόσιου Κήπου της Λεμεσού. Το κτήριο, που εμπνεύστηκε και σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Φοίβος Πολυδωρίδης στον Δημόσιο Κήπο της Λεμεσού, έμελλε να είναι σήμερα ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα του κυπριακού μοντερνισμού.

Αν είναι μία περίοδος κατά την οποία η Κύπρος προσπάθησε να αποκτήσει μία δική της ταυτότητα είναι τα πρώτα χρόνια μετά το ‘60. Σε αυτό το πλαίσιο γεννήθηκε και ένα αρχιτεκτονικό κίνημα που εμπνεύστηκε από τον αέρα αλλαγής που έφερνε η Ανεξαρτησία. Με υλικά σύγχρονα για την εποχή αλλά ταυτόχρονα άγνωστα στους Κύπριους τεχνίτες, οι τότε αρχιτέκτονες έφεραν νέες ιδέες, όχι μόνο σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και υλοποίησης των έργων τους. Ο κυπριακός μοντερνισμός δεν «γεννήθηκε» με αυτοσκοπό να δώσει μία νέα, ξεχωριστή ταυτότητα στην κυπριακή αρχιτεκτονική. Ήταν απότοκο μίας κοινωνίας που ήθελε να αλλάξει, να προχωρήσει ...

