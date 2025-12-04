Η Ελλάδα ανακάλεσε ταυτότητα με παράνομο τουρκικό τοπωνύμιο, μετά το δημοσίευμα του «Π»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνικής πρεσβείας στη Λευκωσία, μετά το σημερινό δημοσίευμα του «Πολίτη» για το σοβαρό ζήτημα που προέκυψε με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως αποκαλύψαμε, το σύστημα που χρησιμοποιείται για την έκδοση νέων ταυτοτήτων φαίνεται να περιλαμβάνει και τα παράνομα τουρκικά τοπωνύμια των κατεχόμενων χωριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, υιοθετώντας ουσιαστικά την ορολογία της κατοχικής δύναμης και του ψευδοκράτους.

Το θέμα αναδείχθηκε από τον βουλευτή Νίκο Γεωργίου, έπειτα από την περίπτωση Ελληνίδας πολίτη κυπριακής καταγωγής που αιτήθηκε την ανανέωση της ταυτότητάς της, . Η γυναίκα όταν παρέλαβε το έγγραφο, διαπίστωσε έκπληκτη ότι στο πεδίο «Τόπος Γέννησης / Place of Birth» αναγραφόταν μεν το κατεχόμενο Τρίκωμο Αμμοχώστου, αλλά από κάτω εμφανιζόταν –και μάλιστα στην τουρκική γλώσσα– η παράνομη ονομασία «Iskele» που χρησιμοποιείται από το κατοχικό καθεστώς. Η καταγγελία συνοδεύτηκε από φωτογραφία της ταυτότητας, με καλυμμένα τα προσωπικά στοιχεία, την οποία δημοσίευσε ο «Π».

Μετά που η είδηση περιήλθε εις γνώση της Ελληνικής Πρεσβείας, η αντίδραση της ελληνικής πρεσβείας και του ίδιου του Έλληνα πρέσβη Κωνσταντίνου Κόλλια, υπήρξε άμεση. Από την πρώτη στιγμή παραδέχθηκαν το λάθος και προχώρησαν σε διερεύνηση του περιστατικού, ζητώντας τα σχετικά δεδομένα από την εφημερίδα. Ο «Πολίτης» απέστειλε όλα τα στοιχεία του παραπονούμενου προσώπου και την επίμαχη καταχώριση, επιτρέποντας στην πρεσβεία να κινηθεί άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά και από επικοινωνία της ελληνικής πρεσβείας με το αρμόδιο τμήμα στην Αθήνα, διατάχθηκε άμεση ανάκληση της ταυτότητας. Παράλληλα, υπήρξε επαφή με την κάτοχο του εγγράφου, η οποία κλήθηκε να προσέλθει στο Τμήμα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες διόρθωσης.