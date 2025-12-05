Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Αναπληρώτρια διευθύντρια Κεντρικών Φυλακών: Στοιχειώνει η απόδραση του «Κομμωτή»

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Η διασύνδεση της νέας αναπληρώτριας διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών με τις διαδικασίες που προηγήθηκαν της απόδρασης του ισοβίτη Δώρου Θεοφάνους τον Σεπτέμβριο του 2024, προκάλεσε νέα αναστάτωση στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Η Μαρία Σιαλή ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Κατάταξης από την οποία εγκρίθηκαν η επίμαχη άδεια εξόδου και ο αριθμός των παρευρισκομένων στο σπίτι του κατάδικου

Μέχρι να κλείσει το ένα ζήτημα στις Κεντρικές Φυλακές προκύπτει ένα νέο. Δεν είναι τυχαίο που τα συσσωρευμένα προβλήματα στο σωφρονιστικό ίδρυμα μοιάζουν με Λερναία Ύδρα. Και όπως δείχνουν τα δεδομένα, το ίδιο μοτίβο θα τηρηθεί μέχρι τον διορισμό μόνιμου διευθυντή. Μετά την παραίτηση του τέως αναπληρωτή διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, τοποθετήθηκε ας αναπληρώτρια η ανώτερη λειτουργός...

