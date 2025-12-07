«Ξύπνησε» ο καταρράκτης της Μονής Αγίου Νεοφύτου – Εντυπωσιακό θέαμα

Η κακοκαιρία BYRON που πλήττει την Κύπρο από την Παρασκευή, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλάζι, δημιούργησε ένα εντυπωσιακό αλλά προσωρινό φυσικό φαινόμενο στη Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο: την επανεμφάνιση του γνωστού «καταρράκτη» που σχηματίζεται όταν μεγάλοι όγκοι νερού κατεβαίνουν από την πλαγιά πάνω από την ιστορική Εγκλείστρα, οδηγώντας το νερό μέχρι τον περίβολο και τους γύρω δρόμους του μοναστηριού.

Το φαινόμενο, που εμφανίζεται μόνο σε περιόδους ισχυρής βροχόπτωσης, προσέλκυσε το ενδιαφέρον επισκεπτών και ντόπιων, με βιντεάκια να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μονή Αγίου Νεοφύτου, μόλις 9 χιλιόμετρα βόρεια της Πάφου , αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της Κύπρου. Ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα από τον Άγιο Νεόφυτο, ο οποίος λάξευσε ο ίδιος τη σπηλιά-ασκητήριο γνωστή ως «Εγκλείστρα», όπου σήμερα σώζονται εξαιρετικές βυζαντινές τοιχογραφίες. Στον χώρο λειτουργεί επίσης εκκλησιαστικό μουσείο με χειρόγραφα, εικόνες και κειμήλια, ενώ η είσοδος για τους επισκέπτες κοστίζει 2 € .

Ο BYRON συνεχίζει να επηρεάζει την Κύπρο με έντονα καιρικά φαινόμενα, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει ότι οι βροχοπτώσεις θα παραμείνουν μέχρι την Πέμπτη.