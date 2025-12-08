Τέλος στην ανωνυμία σε κάρτες κινητής τηλεφωνίας - Απενεργοποιούνται οι αριθμοί που δεν ταυτοποιήθηκαν

Από την ερχόμενη Τετάρτη, μπαίνει τέλος στην ανωνυμία των κατόχων αριθμών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας. Στις 11 Δεκεμβρίου εκπνέει ο ένας μήνας παράταση που έδωσε η Βουλή (σ.σ. η νομοθεσία προέβλεπε η τελική προθεσμία να είναι στις 11 Νοεμβρίου) και, ως εκ τούτου, αυτόματα από τα πρώτα λεπτά της νέας ημερομηνίας όλοι οι αριθμοί που δεν ταυτοποιήθηκαν θα απενεργοποιηθούν.

Παρά τις εκστρατείες που διοργανώθηκαν από το Γραφείο του Επιτρόπου Τηλεπικοινωνιών αλλά και από τις ίδιες τις εταιρείες-παρόχους, το ποσοστό των ταυτοποιήσεων εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της προθεσμίας, περίπου το 65% των κατόχων αριθμών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας θα έχουν δηλώσει τα προσωπικά τους στοιχεία, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή. Δεδομένου ότι, από την ψήφιση του νόμου, δόθηκε χρονικό περιθώριο 18 μηνών για τις ταυτοποιήσεις και, παρά την παράταση ενός μηνός, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός που δεν προχώρησε στη δήλωση των στοιχείων, από την ερχόμενη Τετάρτη χιλιάδες αριθμοί θα απενεργοποιηθούν.

Οι ενεργές κάρτες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, αυτές δηλαδή που χρησιμοποιήθηκαν έστω και μία φορά μέσα σε ένα εξάμηνο, ανέρχονται σε 400 χιλιάδες. Δεν αφορούν, βεβαίως, μόνο αυτές που βρίσκονται εγκατεστημένες σε κινητά τηλέφωνα αλλά και όσες χρησιμοποιούνται από εταιρείες, Internet of things, συστήματα ασφαλείας κ.λπ.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε στη Βουλή κατά τη διαδικασία έγκρισης της πρότασης για ανανέωση ακόμη ενός μηνός, περίπου 200.000 κάτοχοι αριθμών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας δεν είχαν καταχωρίσει τα προσωπικά τους στοιχεία. Εκτιμάται ότι ένας αριθμός αφορά τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες και πλέον δεν χρησιμοποιούν τους αριθμούς που προμηθεύτηκαν για χρήση κατά την παραμονή τους στο νησί.

Προετοιμασία

Στο Γραφείο του Επιτρόπου Τηλεπικοινωνιών έχει στηθεί κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, για να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση και απορία που ενδεχομένως να προκύψουν από την Τετάρτη και μετά. Παρά το γεγονός ότι πολλά ερωτήματα έχουν ήδη απαντηθεί είτε μέσα από τις πρόνοιες της νομοθεσίας είτε μέσα από δημόσιες συζητήσεις που διεξήχθησαν όλους αυτούς τους μήνες και το χρονικό διάστημα που παραχωρήθηκε στους κατόχους αριθμών προπληρωμένης τηλεφωνίας για ταυτοποίηση. Σε ό,τι αφορά ένα ερώτημα που σχολιάστηκε πολλές φορές, δηλαδή τι θα γίνει για όσους δεν καταχώρισαν τα στοιχεία τους και διατηρούν χρηματικό ποσό στην κάρτα sim, ουσιαστικά αυτά τα χρήματα χάνονται και οι εταιρείες-πάροχοι δεν έχουν υποχρέωση να επιστρέψουν οποιοδήποτε ποσό.

Πρόστιμα και ποινές

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα και ποινές φυλάκισης εναντίον των προσώπων, φυσικών και νομικών, που θα επιχειρήσουν να ξεγελάσουν την ταυτοποίηση. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

1. Κάτοχος κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας που προβαίνει σε ψευδή δήλωση είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €50.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

2. Πάροχος κινητής τηλεφωνίας που παραλείπει να ζητήσει, συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου κάρτας κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας ή/και προβαίνει σε ενεργοποίηση κινητού τερματικού χωρίς να έχει συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €50.000.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κάρτας κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τα στοιχεία ταυτότητας του νέου κατόχου στον συμβεβλημένο πάροχο. Σε αντίθετη περίπτωση αποτελεί ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπεται ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή/και τις δύο αυτές ποινές.

4. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τον πάροχο για να διακόψει τη σύνδεση. Σε περίπτωση μη ειδοποίησης ο κάτοχος είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή/και στις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράλειψης διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας λόγω υπαιτιότητας του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, ο πάροχος είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000.

Κατά του εγκλήματος

Η ταυτοποίηση των καρτών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας αποτελούσε αίτημα των διωκτικών Αρχών εδώ και πολλά χρόνια. Αποδεδειγμένα πολλές εγκληματικές ενέργειες οργανώνονται και εκτελούνται μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων χωρίς οι Αρχές να μπορούν να φτάσουν στα ίχνη των ιδιοκτητών των καρτών κινητής τηλεφωνίας. Και αυτό λόγω της ανωνυμίας, καθώς δεν ήταν υποχρεωτικό διά νόμου να δηλώνουν τα στοιχεία τους όσοι χρησιμοποιούν αυτού του είδους τις κάρτες ομιλίας. Το ζήτημα της ταυτοποίησης των χρηστών αυτών των καρτών εκκρεμούσε στη Βουλή για νομοθετική ρύθμιση από το 2009. Σε όλες τις συζητήσεις που διεξήχθησαν, οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της ΚΥΠ είχαν τονίσει την ανάγκη για αυτή τη ρύθμιση και ότι η άρση της ανωνυμίας στις προπληρωμένες κάρτες κινητής τηλεφωνίας θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, εξιχνίαση και διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων και ειδικότερα του οργανωμένου εγκλήματος.