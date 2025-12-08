Τσεριου: Το έργο που δοκιμάζει την υπομονή των πολιτών - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες

Η οδός Τσερίου βρίσκεται εδώ και έναν περίπου χρόνο στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης ανάπλασης, η οποία στην πράξη μεταφράζεται σε ένα σημαντικό έργο για την περιοχή. Το αποτέλεσμα, όμως, είναι η μετατροπή της σε ένα αχανές εργοτάξιο στην κατά τα άλλα πολύπαθη από το κυκλοφοριακό πρόβλημα Λευκωσία, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων και έντονη δυσφορία στους καταστηματάρχες, οι οποίοι βλέπουν την πρόσβαση στις επιχειρήσεις τους να δυσχεραίνεται. Οι πολίτες κάνουν λόγο για σύγχυση, ταλαιπωρία και μια γενικευμένη αίσθηση αβεβαιότητας, την ώρα που οι εργασίες συνεχίζονται με αργούς και συχνά απρόβλεπτους ρυθμούς.

Οι καθυστερήσεις

Ο δημοτικός μηχανικός του Δήμου Στροβόλου και υπεύθυνος του έργου στην οδό Τσερίου, Αθανάσιος Κολυβάς, δήλωσε στον «Π» ότι ο δήμος έχει αιτηθεί επίσημα την παράταση των εργασιών, με τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης να μετατίθεται για τον Μάρτιο του 2027. Να σημειωθεί πως η έναρξη των εργασιών έγινε στις 14 Οκτωβρίου 2024 και η διάρκεια εκτέλεσής τους είναι 104 εβδομάδες (περίπου δύο χρόνια), με αρχική ημερομηνία παράδοσης τον Οκτώβριο του 2026.

Όπως εξήγησε ο κ. Κολυβάς, η πεντάμηνη καθυστέρηση οφείλεται σε «πολλούς και σύνθετους λόγους», με κυριότερο τις δυσκολίες συντονισμού μεταξύ εργολάβου και κρατικών υπηρεσιών, διαδικασία στην οποία ο δήμος παρεμβαίνει ως ενδιάμεσος κρίκος. Σημείωσε ότι παρά τα προβλήματα έχουν καταγραφεί βελτιώσεις στη διαχείριση του έργου, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιτυχημένη τριών εβδομάδων καλοκαιρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη συμβολή με τη λεωφόρο Στροβόλου, όπου ολοκληρώθηκαν κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις.

Οι τεχνικές δυσκολίες επί του πεδίου αποτέλεσαν επίσης παράγοντα καθυστέρησης. «Στην Κωνσταντινουπόλεως συναντήσαμε εξαιρετικά συμπαγές έδαφος, με αποτέλεσμα οι εκσκαφές να καθυστερήσουν σχεδόν δύο μήνες», ανέφερε. Την ίδια ώρα, η ΑΗΚ προχωρά τη διαδικασία μεταφοράς εναέριων παροχών ρεύματος σε νέες λειτουργικές θέσεις, διαδικασία που απαιτεί επιπλέον χρόνο.

Οι εργασίες σήμερα

Σύμφωνα με τον κ. Κολυβά, στο εργοτάξιο εργάζονται καθημερινά τρεις επιβλέποντες του δήμου και περίπου 40 εργαζόμενοι της αναδόχου εταιρείας. Αυτή τη στιγμή οι εργασίες εξελίσσονται στο δυτικό τμήμα της λεωφόρου, από τη Σπύρου Κυπριανού έως την οδό Σύμης, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί το 80% των εργασιών στην Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και οι παρεμβάσεις στις οδούς Πύθωνος, Αλεξανδρουπόλεως και ο οχετός στη Σύμης.

Ο κ. Κολυβάς ανέφερε ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της Φάσης 1, πριν περάσει στη Φάση 2, η οποία θα ξεκινήσει μετά τις εργασίες ασφαλτόστρωσης. Παράλληλα, ο δήμος αναμένει την παράδοση των νησίδων από τον εργολάβο ώστε να ξεκινήσει η φύτευση δενδρυλλίων επί της οδόυ Τσερίου, με στόχο την αισθητική αναβάθμισή της, χρονοδιάγραμμα που θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες.

Απαντώντας σε ερώτημα για τα παράπονα των πολιτών για την πορεία των εργασιών, ο δημοτικός μηχανικός υπογράμμισε ότι ο Δήμος Στροβόλου διαθέτει ενεργή τηλεφωνική γραμμή για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων που προκύπτουν από τις εργασίες. «Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν», δήλωσε. Κλείνοντας, ο δημοτικός μηχανικός σημείωσε ότι, ενώ η νέα Τσερίου δεν πρόκειται να λύσει το κυκλοφοριακό της Λευκωσίας, θα αποτελέσει μια «πιο τακτοποιημένη και λειτουργική» αρτηρία που θα περιορίσει την άναρχη στάθμευση, θα ενισχύσει την εμπορικότητα και θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια στην περιοχή.

Δήμαρχος σε... επιφυλακή

Ο δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, επιβεβαίωσε στον «Π» ότι το έργο αναβάθμισης στην οδό Τσερίου θα καθυστερήσει κατά πέντε μήνες και συνολικά 98 εργάσιμες ημέρες, έπειτα από σχετικό αίτημα του εργολάβου. «Βρισκόμαστε σε συνεχή επιφυλακή και σε στενό συντονισμό τόσο με τον εργολάβο όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο κ. Σταυρινίδης.

Ένας πιο ανθρώπινος δρόμος

Η ανάπλαση της Τσερίου αφορά ένα εκτεταμένο έργο συνολικού μήκους 2,2 χιλιομέτρων, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία φαρδιών πεζοδρομίων, 530 δενδροδόχων, 275 νέων θέσεων στάθμευσης, 18 διαβάσεων πεζών και νέων στάσεων λεωφορείων.

Για την υλοποίησή του είχαν προβλεφθεί οι εξής τρεις φάσεις:

- 1η Φάση: Από τον κυκλικό κόμβο Σπύρου Κυπριανού μέχρι την οδό Σύμης (στο ύψος του Lidl).

- 2η Φάση: Από την οδό Σύμης έως τη συμβολή με την οδό Κωνσταντινουπόλεως.

- 3η Φάση: Από τη συμβολή Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τη λεωφόρο Στροβόλου.

Το έργο, με προϋπολογισμό ύψους €9,9 εκατ., δεν περιορίζεται στη βελτίωση των δύο λωρίδων κυκλοφορίας της λεωφόρου Τσερίου. Περιλαμβάνει επίσης την πλήρη ανακατασκευή 1,2 χιλιομέτρων στους γύρω παρόδιους δρόμους, αναβαθμίζοντας συνολικά την οδική υποδομή της περιοχής. Στο πλαίσιο της ανάπλασης θα δημιουργηθούν 275 νέοι χώροι στάθμευσης, 18 πεζοδιαβάσεις και 14 στάσεις λεωφορείων, ενώ κατά μήκος των πεζοδρομίων θα τοποθετηθούν 530 δενδροδόχοι για τη φύτευση νέων, υψίκορμων δέντρων. Επιπλέον, υπάρχει πρόνοια ώστε οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα να υπογειοποιηθούν.