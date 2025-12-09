Προτεραιότητα η αναδιάρθρωση των ΥΚΕ, είπε η νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) είναι προτεραιότητα, δήλωσε την Τρίτη η νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, μετά το τέλος της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, όπου συνεχίζεται η συζήτηση που αφορά στα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και στην απόφαση για αναδιοργάνωση των ΥΚΕ σε συνάρτηση με τις νέες προκλήσεις και τα καθήκοντα των εργαζομένων.

«Η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είναι προτεραιότητα, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο τμήμα στο Υφυπουργείο, έχει να κάνει με ευάλωτες ομάδες, στηρίζει παιδιά», τόνισε η Υφυπουργός.

Αναφερόμενη στους κοινωνικούς λειτουργούς πρώτης γραμμής, η κ. Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα επεσήμανε ότι «πρέπει να τους στηρίξουμε και πρέπει να ενισχυθούν ποικιλοτρόπως, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σωστά και επαρκώς στο λειτούργημά τους». 

«Είμαστε εδώ λοιπόν για να δούμε αυτά τα προβλήματα και να βρούμε τις λύσεις, ώστε πλέον να θέλουν και οι νέοι άνθρωποι που μας ακούν να θέλουν να σπουδάσουν κοινωνικοί λειτουργοί, γιατί είναι ένα λειτούργημα που θα κάνει στο τέλος της ημέρας την κοινωνία μας καλύτερη», υπογράμμισε.

