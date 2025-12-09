Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για την Φανερωμένη ζητά η Σάβια Ορφανίδου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τρία ερωτήματα προς τον αρμόδιο υπουργό

Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης, η βουλεύτρια και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ζητά επίσημη ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό για τα επόμενα βήματα. Όπως αναφέρει, «έχουμε ενημερωθεί για την απόφαση της κυβέρνησης για ακύρωση της υλοποίησης της συμφωνίας για το ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης. Μια συμφωνία, η οποία είχε εγκριθεί από Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σοβαρής μελέτης και διαβούλευσης, με στόχο την αναζωογόνηση και ανάπτυξη του ήδη υποβαθμισμένου ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσάς μας».

Σημειώνει επίσης ότι η απόφαση αυτή «δυστυχώς καθυστερεί την αξιοποίηση του κτηρίου της Φανερωμένης ως πανεπιστημιακό χώρο, βάζοντας το όλο θέμα σε κατάσταση αναμονής ή και αδιεξόδου».

Η κα Ορφανίδου ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να τοποθετηθεί ενώπιον της Βουλής σε τρία συγκεκριμένα σημεία:

1. Ποιο το σκεπτικό της απόφασης της Κυβέρνησης και ποιο το όραμα της για την Φανερωμένη;
2. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για αξιοποίηση της Φανερωμένης;
3. Ποια συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έχουν οριστεί για την υλοποίηση των ενεργειών που
προτίθεται η κυβέρνηση να προωθήσει για την Φανερωμένη; 

Tags

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα