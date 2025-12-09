Απαντήσεις από την κυβέρνηση για την Φανερωμένη ζητά η Σάβια Ορφανίδου

Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης, η βουλεύτρια και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ζητά επίσημη ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό για τα επόμενα βήματα. Όπως αναφέρει, «έχουμε ενημερωθεί για την απόφαση της κυβέρνησης για ακύρωση της υλοποίησης της συμφωνίας για το ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης. Μια συμφωνία, η οποία είχε εγκριθεί από Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σοβαρής μελέτης και διαβούλευσης, με στόχο την αναζωογόνηση και ανάπτυξη του ήδη υποβαθμισμένου ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσάς μας».

Σημειώνει επίσης ότι η απόφαση αυτή «δυστυχώς καθυστερεί την αξιοποίηση του κτηρίου της Φανερωμένης ως πανεπιστημιακό χώρο, βάζοντας το όλο θέμα σε κατάσταση αναμονής ή και αδιεξόδου».

Η κα Ορφανίδου ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να τοποθετηθεί ενώπιον της Βουλής σε τρία συγκεκριμένα σημεία:

1. Ποιο το σκεπτικό της απόφασης της Κυβέρνησης και ποιο το όραμα της για την Φανερωμένη;

2. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για αξιοποίηση της Φανερωμένης;

3. Ποια συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έχουν οριστεί για την υλοποίηση των ενεργειών που

προτίθεται η κυβέρνηση να προωθήσει για την Φανερωμένη;