Ανάστατη η Λεμεσός: Κάνει πάρτι το οργανωμένο έγκλημα

Μέσα σε τρεις βδομάδες, το οργανωμένο έγκλημα έστειλε σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις ξεκάθαρο μήνυμα προς τον 40χρονο Ρώσο επιχειρηματία Ντιμίτρι Πούνιν. Η τελευταία εγκληματική ενέργεια που είχε ως στόχο το κατάστημα πώλησης ποτών του Πούνιν στη Γερμασόγεια, σε καμία περίπτωση δεν είναι άσχετη με τα όσα προηγήθηκαν και ουσιαστικά είναι ένα ακόμα μήνυμα του οργανωμένου εγκλήματος, τόσο κατά Πούνιν όσο και έμμεσα σε άλλους επιχειρηματίες για το «ποιος κάνει κουμάντο» στη Λεμεσό.

Η νέα εγκληματική ενέργεια προκαλεί έντονο προβληματισμό ξανά σε κύκλους επιχειρηματιών με έδρα στη Λεμεσό, αφού φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια, ακόμα και σε πρόσωπα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση και θεωρητικά προστατεύονται. Μετά τη δολοφονία Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου του 2025, για σχεδόν έναν μήνα υπήρξε «ηρεμία» στη Λεμεσό, όμως φαίνεται να ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα, αφού από τις 27 Νοεμβρίου το οργανωμένο έγκλημα «σήκωσε» ξανά κεφάλι με μπαράζ επιθέσεων. Ο ίδιος ο Πούνιν διατηρεί στενές σχέσεις με την οικογένεια Δημοσθένους μέχρι και σήμερα, ενώ μετά τη δολοφονία του Δημοσθένους, ο Πούνιν κλήθηκε για κατάθεση ως μέρος του στενού του περίγυρου.

Στις 27 Νοεμβρίου, άγνωστο πρόσωπο έθεσε φωτιά σε οχήματα που ήταν παρκαρισμένα σε περιφραγμένο ανοιχτό χώρο στάθμευσης δίπλα στην οικία του Ντιμίτρι Πούνιν στην περιοχή Μουτταγιάκας. Από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς τέσσερα υπερπολυτελή οχήματα, δύο ιδιοκτησίας του ίδιου, ένα του γιου του και ένα στενού του συνεργάτη. Ακολούθως, στις 8 Δεκεμβρίου, σημειώθηκε εμπρησμός σε πλυντήριο αυτοκινήτων καταστρέφοντας αυτοκίνητα πελατών, με τον εν λόγω επιχειρηματία να σχετίζεται επαγγελματικά και φιλικά με τον Πούνιν. Χθες τα ξημερώματα, άγνωστο πρόσωπο έθεσε φωτιά στην κάβα που ανήκει στον Πούνιν προκαλώντας αρκετές ζημιές στο υποστατικό. Η Αστυνομία διερευνά αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των περιπτώσεων, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι στις δύο τουλάχιστον περιπτώσεις έδρασε το ίδιο πρόσωπο. Μπορεί στις δύο περιπτώσεις το κόστος των ζημιών στα οχήματα να ήταν τεράστιο, αλλά η Αστυνομία εκτιμά ότι δεν είναι οι υλικές ζημιές το κίνητρο των δραστών.

Επισήμως η Αστυνομία αναφέρει ότι διερευνά τα κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις, αν και ανεπίσημα υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Πούνιν έγινε στόχος του οργανωμένου εγκλήματος προκειμένου να ενδώσει σε εκβιασμούς και πληρωμή προστασίας σε κακοποιούς.

Δέχθηκε απειλές

Αξιόπιστη πηγή μετέφερε στον «Π» ότι ο Ντιμίτρι Πούνιν είχε εκφράσει πρόσφατα στην Αστυνομία κάποιους φόβους συνεπεία των απειλών που είχε δεχθεί. Αν και αρχικά είχε δηλώσει ότι δεν έχει απειληθεί, φαίνεται ότι αργότερα άλλαξε στάση και μετέφερε κάποια πράγματα στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα η Αστυνομία ξεκίνησε να λαμβάνει κάποια προληπτικά μέτρα για την προστασία του. Πλέον, μετά και τις εγκληματικές ενέργειες που είχαν ως στόχο επιχειρήσεις του, αναμένεται τα μέτρα να αυξηθούν. Σε δήλωσή του ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, ανέφερε πως «η Αστυνομία προέβη σε αξιολόγηση του κινδύνου και λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την προστασία του ιδίου και της περιουσίας του, με συχνές περιπολίες στην οικία και τις επιχειρήσεις του». Οι ίδιες πληροφορίες μετέφεραν στον «Π» ότι ο Πούνιν εξακολουθεί να βρίσκεται στην Κύπρο και λαμβάνει αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας. Ο ίδιος πάντως τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά ποσά σε διάφορους τομείς στην Κύπρο, δείχνοντας με έμπρακτο τρόπο ότι βλέπει τον μέλλον του στη Λεμεσό και δεν σκοπεύει να αποχωρήσει.

Ξανά προβληματισμός

Η απόπειρα φόνου εναντίον Ουκρανού στο τέλος του Σεπτέμβρη, έξω από πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού, και κυρίως η δολοφονία Δημοσθένους, είχαν από την πρώτη στιγμή προκαλέσει κύμα προβληματισμού και τάσης φυγής από τη Λεμεσό σε διάφορους επιχειρηματίες που έχουν ως έδρα την πόλη. Οι πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες κατά Πούνιν έχουν αναθερμάνει τη συζήτηση, με αρκετούς επιχειρηματίες να προβληματίζονται εκ νέου αν μπορούν να νιώθουν ασφάλεια στη Λεμεσό και γενικότερα στην Κύπρο. Κάτω από αυτό το πρίσμα, υπάρχει και έντονη αμφισβήτηση για την επάρκεια της Αστυνομίας, κυρίως όσον αφορά προληπτικές ενέργειες για αποτροπή εγκληματικών πράξεων.