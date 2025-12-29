Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τέσσερις συλλήψεις στην Πάφο στο πλαίσιο ενισχυμένων προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη επαρχία Πάφου σε τέσσερις συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα.

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία της Πάφου με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Συγκεκριμένα στην επαρχία Πάφου, έγιναν τέσσερις συλλήψεις που αφορούσαν αδικήματα παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών και διαρρηκτικών εργαλείων, καθώς και κλοπής.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

