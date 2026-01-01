Νύχτα Πρωτοχρονιάς με συλλήψεις για επίθεση σε αστυνομικό, μέθη και ναρκωτικά

Στη σύλληψη έξι προσώπων προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ αυτών για επίθεση εναντίον αστυνομικού, μέθη, πρόκλησης ανησυχίας, για κατοχή ναρκωτικών και παράνομη παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ένα πρόσωπο συνελήφθη για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έντεκα πρόσωπα εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν δέκα αυτοκίνητα, αναφέρει σε ανακοίνωση η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν, για τα αυτόφωρα αδικήματα της συμπλοκής, της επίθεσης εναντίον αστυνομικού, μέθης, πρόκλησης ανησυχίας και δημόσιας εξύβρισης, αναφέρει. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 24 και 28 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυκτα σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας που διενεργούσαν περιπολία στη Λευκωσία, να συμμετέχουν σε συμπλοκή, προστίθεται.

Επίσης στη Λευκωσία, χθες βράδυ συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από μέλος της Αστυνομίας, σε κατάσταση μέθης, να φωνάζει και να προκαλεί ανησυχία. Εναντίον του 38χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν επίθεση εναντίον Αστυνομικού, μέθη, ανησυχία και δημόσια εξύβριση, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν επίσης, για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ένα πρόσωπο συνελήφθη για παράνομη κατοχή ναρκωτικών, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν 35 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, αναφέρεται, προέκυψαν πέραν των 130 καταγγελιών που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ 11 πρόσωπα εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 10 αυτοκίνητα, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Πηγή: ΚΥΠΕ