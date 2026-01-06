Λάρνακα: Βελτιωμένη η υγεία των 4 που ήπιαν το μυστήριο νερό

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κλινική εικόνα και των τεσσάρων προσώπων, που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, μετά από κατανάλωση νερού από ψύκτη, με τον έναν εκ των ασθενών, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος, να έχει πλέον αποσωληνωθεί.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, είπε ότι ο ασθενής έχει βγει από τη μηχανική υποστήριξη, παραμένει ωστόσο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την εξέλιξη αυτή να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

«Η σημερινή κλινική τους εικόνα είναι καλύτερη. Ο ένας έχει βγει από τον αναπνευστήρα και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Οι υπόλοιποι βελτιώνονται μέρα με τη μέρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Χαριλάου, οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι οι ασθενείς θα μπορέσουν να εξέλθουν σύντομα του νοσοκομείου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε πρόβλεψη για το πότε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κοινό κλινικό μοτίβο μεταξύ των ασθενών, που να παραπέμπει σε συγκεκριμένο τύπο δηλητηρίασης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ περιορίστηκε να αναφέρει ότι «η κατάστασή τους είναι βελτιωμένη και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουν να εξέλθουν του νοσοκομείου».

Σημείωσε ότι από ιατρικής πλευράς έχουν ήδη σταλεί δείγματα για ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, για να προσθέσει ότι αυτές απαιτούν χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν.

«Αυτή τη στιγμή εμείς νοσηλεύουμε τέσσερα άτομα, η κατάσταση των οποίων βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Γίνονται εξετάσεις, που παίρνουν κάποιο χρόνο για να υπάρξουν αποτελέσματα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση από την Αστυνομία», σημείωσε.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό ή αν το περιστατικό θεωρείται μεμονωμένο, ο κ. Χαριλάου δεν θέλησε να προβεί σε οποιαδήποτε εκτίμηση, τονίζοντας πως «δεν πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιους συλλογισμούς».

Τέλος, αναφορικά με το πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ