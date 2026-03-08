Ο ΔΗΣΥ έπιασε πάτο. Το συνέδριο της 28ης Φεβρουαρίου, με τα όσα ελέγχθηκαν, νομίζω σήμανε τους τίτλους τέλους για την πάλαι ποτέ υπερήφανη παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη. Όπως ήταν αναμενόμενο, την παράσταση έκλεψε ο τέως ΠτΔ Νίκος Αναστασιάδης. Μια ομιλία που υπό κανονικές συνθήκες, με αυτά που είπε, θα έπρεπε να αδειάσει η αίθουσα. Αντί αυτού τα χαϊβάνια που ήσαν παρόντα τον χειροκροτούσαν με θέρμη. Επιπρόσθετα, εκτός του Αβέρωφ Νεοφύτου, οι υπόλοιποι ομιλητές έδειξαν ότι δεν επικοινωνούν με το πολιτικό περιβάλλον.

Η πρόεδρος της παράταξης, δυστυχώς έδειξε ότι δεν μπορεί. Δεν περίμενα από την Αννίτα Δημητρίου τέτοια ομιλία. Τι να πει κανείς για τον Ευθύμιο Δίπλαρο. Όπως πάντα με θρασύτητα και «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε».

Δικαίωμά τους όλους αυτούς, με κοντή μνήμη, να επευφημούν όποιον θέλουν. Αυτό όμως που ήταν απαράδεκτο ήταν το ότι ανέχθηκαν να προσβάλλεται κατάφωρα ο Γλαύκος Κληρίδης. Πώς ανέχεστε κύριοι τον τέως ΠτΔ να συγκρίνει τη διακυβέρνησή του με αυτήν του Γλαύκου Κληρίδη; Αν αυτό δεν είναι ύβρις προς τον μεγάλο ηγέτη, τότε τι είναι;

Οι Κληριδοκάπηλοι επιστράτευσαν και πάλι τον μεγάλο ηγέτη χωρίς ίχνος ντροπής. Αν κάποιος ήθελε να δώσει τίτλο στο συνέδριο αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να το ονομάσει, «Το συνέδριο των Κληριδοκάπηλων».

Υπάρχει βέβαια και η άλλη πτυχή της γελοίας αυτής σύναξης. Οι ασυναρτησίες που ακούστηκαν θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν τα πλέον εύστοχα πολιτικά ανέκδοτα της κυπριακής πολιτικής ζωής εδώ και δεκαετίες. Είναι τόσα πολλά που λόγω χώρου αναφέρομαι μόνο σε ορισμένα.

Ανέκδοτα από Αννίτα Δημητρίου

«Ο πατριωτισμός δεν είναι μάρκετινγκ» Συμφωνώ απόλυτα. Πατριωτισμός είναι να προτείνεις στους Τούρκους λύση δύο κρατών.

«Η παράταξη προσηλωμένη σε μια λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ο ΔΗΣΥ επιλέγει τον δρόμο του πατριωτικού ρεαλισμού». Δηλαδή κυρία πρόεδρε όπως έπραξε ο τέως ΠτΔ Νίκος Αναστασιάδης στο Κραν Μοντανά ο οποίος αποκαλούσε την πολιτική ισότητα, πολιτική ανισότητα; Αποφασίστε επιτέλους. Ισότητα ή ανισότητα;

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χαθεί άλλος χρόνος». Από το Κραν Μοντανά πέρασαν εννέα χρόνια. Μήπως εννοείτε ότι χάθηκαν εννέα χρόνια επειδή από το Κραν Μοντανά έφυγαν οι Τούρκοι και τα ΗΕ;

«Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και για ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που θα θωρακίζει το κράτος από επαναλήψεις λαθών του παρελθόντος». Και πάλι συμφωνώ. Μόνο ο ΔΗΣΥ, με αρωγό τον τέως, μπορεί να πατάξει τη διαφθορά. Η άμωμη και αμόλυντη δεκαετής του διακυβέρνηση σας δίνει τα εχέγγυα.

«Η παράταξη ζει στο φως και δεν ανέχεται σκιές». Στο φως γεννήθηκε από τον Γλαύκο Κληρίδη. Στο σκοτάδι πέρασε την προηγούμενη δεκαετία.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι σε άμυνα, αλλά διεκδικεί ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο». Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Ή αν θέλετε, «Η αλεπού στον ύπνο της εθώρεν πετεινάρκα».

Από Ευθύμιο Δίπλαρο

«Σήμερα δεν ξεκινά απλώς μια προεκλογική εκστρατεία. Ξεκινά μια μεγάλη πολιτική μάχη για το μέλλον της Κύπρου. Το δίλημμα των εκλογών είναι επιλογή δρόμου ανάμεσα στη σοβαρότητα και τη σταθερότητα». Σίγουρα κάτι ξεκινά. Ξεκινά η πορεία του ΔΗΣΥ προς τον πάτο. Ευθύμιος Δίπλαρος. Σύμβολο σταθερότητας και σοβαρότητας. Πάντα χωρατατζής και ευρηματικός στα αστεία ο Ευθύμιος.

Κινητοποίηση «σε κάθε γειτονιά και κάθε χώρο δουλειάς». Όλοι σας περιμένουν με ανοικτές αγκάλες. Ιδίως αυτοί που σέβονται και εκτιμούν την πολιτική κρίση του αναπληρωτή προέδρου.

Από Νίκο Αναστασιάδη

«Η πρώτη δεκαετία διακυβέρνησης από τον πατριάρχη της παράταξης Γλαύκο Κληρίδη, για να δει ο τόπος προκοπή». Θα έπρεπε να διευκρινίσετε κύριε πρόεδρε σε ποιον Γλαύκο Κληρίδη αναφέρεστε. Σε αυτόν που είχε την τιμή να έχει θυγατέρα του την αείμνηστη Καίτη Κληρίδου την οποία χαρακτηρίσατε χυδαία και αχθοφόρο πολιτικού ονόματος;

«Πετύχαμε συνεργασίες χάρις στη συνετή ηγεσία του Αβέρωφ Νεοφύτου». Σωστός κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ. Ίσως για τη στήριξη που σας έδωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου τον ανταμείψατε δεόντως στις εκλογές του 2023 αφήνοντάς τον έξω από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

«Πολιτευτήκαμε υπεύθυνα, υπήρξαμε παράδειγμα συνετής διακυβέρνησης». Τελικά για να το λέτε, το πιστεύετε κύριε Πρόεδρε. Όμως μήπως εννοείτε άλλη διακυβέρνηση και όχι τη δική σας; Εκτός και αν τα παραδείγματα προς αποφυγή σήμερα ονομάζονται παραδείγματα συνετούς διακυβέρνησης.

«Πετύχαμε σειρά μεταρρυθμίσεων για την πάταξη της διαφθοράς». Το καλύτερο από όλα που ακούστηκαν. Εύγε κύριε Πρόεδρε. Αν συνεχίζατε για ακόμη μια δεκαετία η διαφθορά θα εξαλειφόταν από τον τόπο μας.

«Σας ευχαριστώ για την τιμή και τη στήριξη όλα τα χρονιά της πολιτικής μου διαδρομής». Σωστός κύριε Πρόεδρε. Όμως υπάρχει και το τραγούδι, «Ό,τι αρχίζει ωραία τελειώνει με πόνο».

Όλα τα πιο πάνω τα αφελή και ασυνάρτητα, συνθέτουν δυστυχώς τον σημερινό ΔΗΣΥ. Μια κατρακύλα χωρίς τέλος. Χιλιάδες ψηφοφόροι, διαχρονικά υποστηρικτές της παράταξης, τους γυρίζουν την πλάτη. Η ηγεσία, ανήμπορη να διαχειριστεί αυτήν την πρωτόγνωρη φθορά, προσπαθεί να συσπειρώσει το κόμμα προβάλλοντας αυτούς που έφεραν την αποσυσπείρωση. Μιλούν για το νέο με συνταγές του παλιού. Γυρίζουν σελίδα μένοντας προσηλωμένοι στις παλιές μαύρες σελίδες που τραυμάτισαν το κόμμα. Ιστορικά στελέχη ακολουθούν και αποδέχονται όλα αυτά τα ρεζιλίκια χωρίς το ανάστημα και το θάρρος να αντιδράσουν. Είναι πράγματι τραγικό να βλέπεις ανθρώπους με τεράστιο αποτύπωμα στην πορεία του κόμματος, που συνεργάστηκαν στενά με τον Γλαύκο Κληρίδη, να χειροκροτούν με πάθος τον τέως ΠτΔ τη στιγμή που οι ίδιοι άνθρωποι, κατ’ ιδίαν, τον θεωρούν τον κύριο υπεύθυνο για τα δεινά της παράταξης αλλά και για την εδραίωση της διχοτόμησης. Πόση υποκρισία επιτέλους. Δυστυχώς πολλοί υγιώς σκεπτόμενοι συναγερμικοί νιώθουν σήμερα κομματικά άστεγοι. Νιώθουν προδομένοι από την ίδια την παράταξη που στήριζαν με πάθος για δεκαετίες. Και εγώ προσωπικά σε αυτήν την κατάσταση βρίσκομαι. Νιώθω ότι είμαι μέλος ενός κόμματος που δεν με εκφράζει. Το συνέδριο του ΔΗΣΥ ήταν νομίζω η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Αν και, τουλάχιστον προσωπικά, αλλά και αρκετοί άλλοι, ήμασταν πρόθυμοι να εργαστούμε για την καλή πορεία της παράταξης, μετά το συνέδριο αντιληφθήκαμε ότι δεν υπάρχει πλέον επιστροφή στην περήφανη παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη. Ο ΔΗΣΥ πάσχει από ανίατη ασθένεια που ονομάζεται αδύναμη ηγεσία και εμπλοκή του τέως ΠτΔ. Η αναφορά αυτή δεν είναι αποτέλεσμα εμπάθειας αλλά συνειδησιακής διαπίστωσης. Οι αρχές και αξίες θυσιάστηκαν στα ιδιοτελή συμφέροντα και στις φιλοδοξίες. Συνεπώς, ως ενεργοί πολίτες, αναζητούμε εναλλακτική επιλογή. Η αποχή δεν είναι λύση. Ζητούμε μια επιλογή όπου να σέβονται πρώτα τους εαυτούς τους και μετά τα μέλη και φίλους τους. Να μην θεωρούν κανένα δεδομένο. Να αντιλαμβάνονται ότι η εποχή των κομματικών αμνοεριφίων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. «Οι άλλοι αλλάζουν απόψεις για χάρη του κόμματός τους, εγώ αλλάζω κόμμα για χάρη των απόψεών μου», έλεγε ο μεγάλος Ουίνστον Τσώρτσιλ. Αυτό πρέπει να εμπεδώσει ο κάθε εθνικά σκεπτόμενος συναγερμικός και να εργαστεί για την ανάδειξη μιας εναλλακτικής επιλογής όπου οι αρχές και αξίες θα έχουν βαρύτητα. Όπου αυτοί που καταστρατηγούν αρχές και αξίες αποπέμπονται και δεν επευφημούνται με χειροκροτήματα.