Ο σώζων εαυτόν σωθήτω - Ακατάλληλα για πολιτική προστασία τα καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας

ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Με αφορμή τα γεγονότα στο Ακρωτήρι, οι καθημερινές συζητήσεις, τα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ έγιναν γρήγορα φορέας πυκνών καταγγελιών για τη λειτουργική κατάσταση των υφιστάμενων καταφυγίων, τα οποία καλύπτουν μόνο το 40-45% του πληθυσμού

Η επίθεση που καταγράφηκε από drone στη Βάση Ακρωτηρίου τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής αλλά και την επόμενη μέρα τα σήματα εκκένωσης των κοινοτήτων Ακρωτηρίου και όσων γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο Πάφου πυροδότησαν την ανησυχία των πολιτών για την εικόνα που παρουσιάζουν τα καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας. Η παραδοχή του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, ότι η πλήρης κάλυψη του πληθυσμού της Κύπρου δεν είναι εφικτή στο παρόν στάδιο, καθώς σε παγκύπρια κλίμακα υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια τα οποία καλύπτουν μόλις το 40 έως 45% του πληθυσμού,  δυναμίτισε το κλίμα παραπόνων, ωθώντας σε μία μαζική καταγγελία για τον μικρό αριθμό αλλά πολύ περισσότερο, για την εικόνα που παρουσιάζουν πολλά από τα υφιστάμενα καταφύγια. Εικόνες ντροπής Οι καθημερινές συζητήσεις, τα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ έγιναν γρήγορα φορέας πυκνών αναφορών και εικόνων για την αρνη...

