Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Εκποιήσεις, ΜΕΔ και πολιτική συγκυρία- Τι διακυβεύεται στη νέα συζήτηση στη Βουλή

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Το ζήτημα επανέρχεται στην πολιτική ατζέντα παραμονές εκλογών, ενώ το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον επηρεάζεται από μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων που δημιουργούν αβεβαιότητα για το κόστος χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών και την πορεία της οικονομίας

Η συζήτηση για το πλαίσιο των εκποιήσεων και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) επιστρέφει στο προσκήνιο τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, οπότε η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ανοίγει τον φάκελο 26 (!) προτάσεων νόμου κομμάτων που στοχεύουν σε αλλαγές στη διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων και κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο των εκποιήσεων. Το ζήτημα επανέρχεται στην πολιτική ατζέντα παραμονές εκλογών, ενώ το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον επηρεάζεται από μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων που δημιουργούν αβεβαιότητα για το κόστος χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών και την πορεία της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα των ΜΕΔ αποκτά εκ νέου έντονη πολιτική φόρτιση. Ωστόσο, όπως επισ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝκόκκινα δάνειαΔάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειατράπεζεςΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα