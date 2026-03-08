Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φαντασίωση «γεωστρατηγικού» ρόλου - Από τον καθησυχασμό και τη σύγχυση μια λεπτή γραμμή

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια των γεωπολιτικών αυταπατών. Η γεωγραφία της και το μέγεθός της την υποχρεώνουν σε έναν σκληρό ρεαλισμό. Αυτός ο ρεαλισμός δεν σημαίνει απομόνωση ούτε ουδετερότητα. Σημαίνει όμως επίγνωση των ορίων

Οι πρώτες ώρες μετά την επίθεση με drones εναντίον των Βρετανικών στρατιωτικών Βάσεων στην Κύπρο ανέδειξαν κάτι που ίσως δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει: Πανικό και σύγχυση. Σε μια στιγμή που απαιτούσε καθαρά μηνύματα και ψυχραιμία, η εικόνα που εξέπεμψε το κράτος ήταν εκείνη μιας κυβέρνησης που προσπαθούσε να δείξει ότι ελέγχει την κατάσταση, ενώ στην πραγματικότητα έμοιαζε να κινείται τουλάχιστο αμήχανα και με σπασμωδικές κινήσεις.  Οι πρώτες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κινήθηκαν στη γνωστή γραμμή καθησυχασμού. Τόνισε ότι η Κύπρος δεν βρίσκεται υπό άμεση απειλή και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Την ίδια στιγμή, όμως, το κράτος ενεργοποιούσε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, γίνονταν συσκέψεις, ανακοινώνονταν μέτρα ετοιμότητας και συζητήσεις για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με καταφύγια και προειδοποιητικά συστήματα. Η διττή αντίδραση Μια διττή κατάσταση πρα...

