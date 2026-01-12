Το θάνατο υπαλλήλου της ανακοίνωσε η Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο - Πνιγμός η αιτία, σύμφωνα με την Αστυνομία

Το θάνατο του υπαλλήλου της A.V. Panov, την περασμένη Πέμπτη ανακοίνωσε η Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο A.V. Panov, εργαζόμενος της ρωσικής πρεσβείας, απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μια «βαθιά προσωπική τραγωδία» για την οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος, ενώ σημειώνεται ότι στους οικείους του παρασχέθηκε κάθε αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Κύπρο γνωστοποίησε επίσης ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για γρήγορο επαναπατρισμό της σορού του στη Ρωσία.

Να σημειωθεί ότι όπως ενημέρωσε η Αστυνομία, ο θάνατος του A.V. Panov επήλθε από απαγχονισμό δια βρόχου.