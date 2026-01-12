Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Το θάνατο υπαλλήλου της ανακοίνωσε η Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο - Πνιγμός η αιτία, σύμφωνα με την Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Κύπρο γνωστοποίησε επίσης ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για γρήγορο επαναπατρισμό της σορού του στη Ρωσία.

Το θάνατο του υπαλλήλου της A.V. Panov, την περασμένη Πέμπτη ανακοίνωσε η Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο A.V. Panov, εργαζόμενος της ρωσικής πρεσβείας, απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μια «βαθιά προσωπική τραγωδία» για την οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος, ενώ σημειώνεται ότι στους οικείους του παρασχέθηκε κάθε αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Κύπρο γνωστοποίησε επίσης ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για γρήγορο επαναπατρισμό της σορού του στη Ρωσία.

Να σημειωθεί ότι όπως ενημέρωσε η Αστυνομία, ο θάνατος του A.V. Panov επήλθε από απαγχονισμό δια βρόχου.

 

Tags

ΡΩΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα