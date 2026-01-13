Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελεύθερη η Κύπρια αεροσυνοδός που συνελήφθη στην Τουρκία για τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους

Ανακρίθηκε από τη ΜΙΤ και δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος της

Ελεύθερη αφέθηκε και έχει ήδη εγκαταλείψει την Τουρκία η αεροσυνοδός που είχε προσαχθεί από τις τουρκικές Αρχές για την συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα, σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές της Κυπριακή Δημοκρατία.

Την υπόθεση αποκάλυψε σήμερα η τουρκική ιστοσελίδα Τ24, κάνοντας λόγο για προσαγωγή της αεροσυνοδού από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, έπειτα από πρωτοβουλίες της ΜΙΤ. Η αεροσυνοδός ήταν μέλος του πληρώματος που είχε μεταφέρει το μοιραίο τζετ στην Τουρκία.

Ωστόσο, στο αρχικό στάδιο της ανάκρισης δεν προέκυψε κανένα «απτό» στοιχείο σε βάρος της. Παρά τις έρευνες για τις επαφές και τις διασυνδέσεις της, η υπόθεση δεν οδήγησε σε περαιτέρω ενέργειες.

Ανώτατες πηγές του ‘Εδώ Τουρκία’ από την Κύπρο επιβεβαιώνουν ότι η Λευκωσία γνώριζε εξαρχής για την προσαγωγή, ενώ ξεκαθαρίζουν πως η αεροσυνοδός αφέθηκε ελεύθερη και αποχώρησε από τη χώρα, βάζοντας τέλος σε ένα επεισόδιο που προκάλεσε έντονο παρασκήνιο.

Πηγή: edotourkia.gr

