Τέσσερα πρόσωπα κατηγορήθηκαν γραπτώς για τον εντοπισμό νεκρής χελώνας

Υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση κακοποίησης θαλάσσιας χελώνας στη θαλάσσια περιοχή της Χλώρακας, στην επαρχία Πάφου, η οποία καταγγέλθηκε χθες, 12 Ιανουαρίου, στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία μέλη της μετέβησαν άμεσα στο σημείο και, μετά από εξετάσεις που διενήργησαν, εντόπισαν και παρέλαβαν μία νεκρή χελώνα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκαν τέσσερα πρόσωπα στον χώρο εργασίας τους στην επαρχία Πάφου, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 58, 47, 27 και 22 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το πρωί της Τρίτης λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών διενήργησαν νεκροτομή στη χελώνα, από την οποία διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου 48 ώρες πριν τον εντοπισμό της.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορήθηκαν γραπτώς για το αδίκημα της οχληρίας και αφέθηκαν ελεύθεροι, για να κλητευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ενώπιον δικαστηρίου.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.