Κώστας Φυτιρής: Σε τέσσερα χρόνια το νέο σωφρονιστικό ίδρυμα

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέλυσε το πλάνο του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Την εκτίμηση ότι το νέο σωφρονιστικό ίδρυμα θα λειτουργήσει περίπου σε τέσσερα χρόνια, εξέφρασε σήμερα ο Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. 

Σύμφωνα με τον κ. Φυτιρή, έχει εντοπιστεί ο χώρος που θα ανεγερθούν οι Φυλακές, και θα ξεκινήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να υλοποιηθεί το έργο. Ερωτηθείς για τον χώρο που θα κατασκευαστούν οι Φυλακές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι προς το παρόν δεν θα γίνει γνωστός ο χώρος, και ότι πρώτα θα γίνουν όλες οι διαβουλεύσεις με τις κοινότητες που βρίσκονται πλησίον του χώρου. Όπως είπε ο λόγος, είναι για να προλάβουν αντιδράσεις που είθισται να υπάρχουν όταν θα γίνει ένα νέο έργο.

Εξήγησε επίσης ότι ο στόχος είναι ένα νέο κτίριο που να πληροί όλες τις προδιαγραφές για να εξυπηρετεί τον ρόλο του, που είναι ο σωφρονισμός. 

Είπε επίσης ότι οι επισκέψεις του στις Φυλακές θα συνεχιστούν μέχρι να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα.  

Σε σχέση με το θέμα που προέκυψε με τις έντονες αντιδράσεις των αστυνομικών για τις αλλαγές στο ωράριο, ο Υπουργός είπε πως εάν είναι κάτι που εκφεύγει των κανονισμών, προφανώς και θα διορθωθεί, και ότι είναι ένα θέμα με αποκλειστική αρμοδιότητα του Αρχηγού Αστυνομίας. 

Ο Κώστας Φυτιρής είπε ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αυξήθηκαν οι έλεγχοι σε όλες τις πόλεις, και ότι στα γραφεία θα μένει μόνο ο απαραίτητος αριθμός αστυνομικών. 

 

