Σεισμοί: Μπλόκο από Υπουργείο Οικονομικών σε 24ωρη βάρδια επιτήρησης

Αρνητική απάντηση έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών στη λειτουργία του Σεισμολογικού Κέντρου του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, εκτός δημοσιοϋπαλληλικού ωραρίου, με σύστημα αναμονής και κλήσεων (on Call). Αυτό αναφέρεται σε απάντηση της υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, σε ερώτημα της ανεξάρτητης βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου. Συγκεκριμένα στο υποερώτημα εάν υπάρχει σχέδιο άμεσης ενίσχυσης του Σεισμολογικού Κέντρου με επαρκές προσωπικό, ώστε να λειτουργήσει σύστημα εικοσιτετράωρης επιτήρησης και ανάλυσης σεισμικής δραστηριότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφορμή για να υποβάλει σειρά ερωτημάτων η κα Ατταλίδου, αναφορικά με την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Σεισμολογικού Κέντρου, ιδίως μετά τη σεισμική δραστηριότητα της 12ης και 13ης Νοεμβρίου 2025, όπου καταγράφηκαν τέσσερις σεισμοί μεγέθους από 4,4 έως 5,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, στάθηκαν οι δημόσιες δηλώσεις του διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Χριστόδουλου Χατζηγεωργίου στις 13 Νοεμβρίου 2025, ότι το Σεισμολογικό Κέντρο είναι υποστελεχωμένο, διαθέτει μόλις τέσσερις σεισμολόγους και δεν λειτουργεί με εικοσιτετράωρο σύστημα βάρδιας.

«Ως αποτέλεσμα, η πρώτη επίσημη ενημέρωση για τον δεύτερο σεισμό της 12ης Νοεμβρίου εκδόθηκε 18 ώρες μετά το συμβάν, αναγκάζοντας τους πολίτες να αναζητήσουν πληροφορίες από ξένες σεισμολογικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την εξάπλωση παραπληροφόρησης και την αυξημένη ανησυχία. Η έλλειψη επαρκούς στελέχωσης και επιχειρησιακής ικανότητας του Σεισμολογικού Κέντρου Κύπρου υπονομεύει την ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους, ιδίως σε περιπτώσεις έντονης σεισμικής δραστηριότητας, όπου μπορεί να απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας», τονίζει στην εισαγωγή των υποερωτημάτων η κα Ατταλίδου.

Σύμφωνα με την κα Παναγιώτου, «στη βάση των δεδομένων, που υποβλήθηκαν από το ΤΓΕ, για τη συχνότητα των περιπτώσεων, που προκύπτουν σεισμοί τα τελευταία χρόνια, έχει ζητηθεί η εξέταση του θέματος από το Υπουργείο Οικονομικών, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο, το οποίο έχει αποφανθεί, πως δεν δικαιολογείται η ικανοποίηση του αιτήματος. Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει την ανάγκη για απασχόληση του προσωπικού υπερωριακά, σε περιπτώσεις σεισμών και παραπέμπει στη χρήση αποζημίωσης των Λειτουργών, με συνδυασμό χρήματος και ελεύθερου χρόνου. Σημειώνει τέλος, ότι σε περιπτώσεις που κρίνεται, ότι ενδείκνυται η αποζημίωση να γίνεται εξολοκλήρου σε χρήμα, αυτό δύναται να υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών».

Συγχρόνως η κα Παναγιώτου μεταφέρει την εκτίμηση του Υπουργείου ότι η στελέχωση είναι επαρκής για τη λειτουργία του Σεισμολογικού Κέντρου. Στελεχώνεται από επτά υπαλλήλους, τέσσερις από τους οποίους ασχολούνται με τη μελέτη της σεισμικότητας της Κύπρου, μέσω αξιολόγησης σεισμολογικών δεδομένων, που συλλέγονται από τα σεισμολογικά δίκτυα του Τμήματος, ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες. Επίσης σημειώνει ότι ο εξοπλισμός συντηρείται και αναβαθμίζεται, ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός του. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διατεθεί συνολικά πιστώσεις της τάξης του 1.500.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν ετήσια πρόνοια για τη συντήρηση και ανάγκες αναβάθμισής του.

Την ίδια ώρα στο ΤΓΕ λειτουργούν αυτοματοποιημένα συστήματα άμεσης ανίχνευσης σεισμών, από τον Αύγουστο 2013, τα οποία, σύμφωνα με την υπουργό, αναβαθμίζονται συνεχώς. Οι παράμετροι των σεισμών, που υπολογίζονται αυτόματα γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, στο εμπλεκόμενο προσωπικό του ΤΓΕ, αμέσως μετά το συμβάν. «Όμως, οι αυτόματες αυτές λύσεις, που προκύπτουν, μπορούν να εμπεριέχουν σφάλματα και έτσι δεν κρίνεται ορθό να δημοσιοποιούνται, πριν να επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους λειτουργούς. Περαιτέρω, η άμεση δημοσίευσή τους και η διόρθωσή τους, σε μεταγενέστερο στάδιο, ενδεχομένως να προκαλεί σύγχυση στο κοινό και στις Αρχές και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται. Ωστόσο, οι αυτοματοποιημένες αυτές λύσεις, που δίδονται άμεσα από τα συστήματα του ΤΓΕ, αξιοποιούνται από το προσωπικό του Σεισμολογικού Κέντρου, ως μια αρχική εκτίμηση. Σημειώνεται, πως οι πληροφορίες που δίδονται στην επίσημη ανακοίνωση του ΤΓΕ, μετά από έναν σεισμό, είναι μόνο οι έγκυρες και αναθεωρημένες πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν μετά από την αξιολόγηση των δεδομένων, από το προσωπικό του Σεισμολογικού Κέντρου», προστίθεται.

Σύμφωνα με την κα Παναγιώτου υπάρχει πρωτόκολλο άμεσης δημόσιας ενημέρωσης, σε περίπτωση σεισμού, από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι η ενημέρωση του πολίτη, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αποτελεί αρμοδιότητα της Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο τρόπος ενημέρωσης του πολίτη καθορίζεται από το Σχέδιο Εγκέλαδος, το οποίο βρίσκεται σε εφαρμογή. Υπάρχουν δε πρωτόκολλα άμεσης επικοινωνίας και συντονισμού με την Πολιτική Άμυνα, και εφαρμόζονται, όπως καθορίζεται από το Σχέδιο Εγκέλαδος. Τα πρωτόκολλα αφορούν τη συνεχή ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μέσω τηλεφώνου, email και ειδικής πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του Σεισμολογικού Κέντρου.