Χειμωνιάτικο σκηνικό στο Τρόοδος - Μόνο με 4x4 ή με αντιολισθητικές αλυσίδες από Πλατεία μέχρι Όλυμπο

Με τον χειμώνα να δείχνει τα... δόντια του, συνεχίζεται η ασθενής χιονόπτωση στο Τρόοδος, με την Αστυνομία να συστήνει προσοχή.

Ο δρόμος Προδρόμου – Τροόδους και ο δρόμος από την πλατεία Τροόδους μέχρι τον Όλυμπο, είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή κίνηση στους 4 τροχούς.

Επίσης, στις ορεινές περιοχές επικρατεί ομίχλη.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.