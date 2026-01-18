Κυκλοφοριακό χάος στο Τρόοδος: Ακινητοποιήθηκε όχημα λόγω βλάβης - Συστάσεις από την Αστυνομία

Πυκνή τροχαία κίνηση επικρατεί στο Τρόοδος λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Η διακίνηση προς κορυφή, δυσχεραίνεται περισσότερο λόγω ακινητοποίησης οχήματος από μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομιας, στην κορυφή επίσης, επικρατεί πυκνή ομίχλη και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι ο δρόμος Προδρόμου – Τροόδους και ο δρόμος από την πλατεία Τροόδους μέχρι τον Όλυμπο, είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή κίνηση στους 4 τροχούς.