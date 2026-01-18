Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κυκλοφοριακό χάος στο Τρόοδος: Ακινητοποιήθηκε όχημα λόγω βλάβης - Συστάσεις από την Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομιας, στην κορυφή επίσης, επικρατεί πυκνή ομίχλη.

Πυκνή τροχαία κίνηση επικρατεί στο Τρόοδος λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Η διακίνηση προς κορυφή, δυσχεραίνεται περισσότερο λόγω ακινητοποίησης οχήματος από μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομιας, στην κορυφή επίσης, επικρατεί πυκνή ομίχλη και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι ο δρόμος Προδρόμου – Τροόδους και ο δρόμος από την πλατεία Τροόδους μέχρι τον Όλυμπο, είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή κίνηση στους 4 τροχούς.

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤρόοδοςΧΙΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα