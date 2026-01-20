Τέρμα οι κλήσεις για εγκλήματα μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές - Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 90 κινητά σε 3 μήνες

Η διακοπή της παράνομης επικοινωνίας με κινητά τηλέφωνα μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές θα συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος και των ενεργειών που στήνονται και οργανώνονται μέσα από τα κελιά κατάδικων. Αυτή είναι η εκτίμηση του νέου υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, ο οποίος μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις συνθήκες που επικρατούν στις Κεντρικές Φυλακές αναφέρθηκε σε σειρά ζητημάτων που προωθούνται σε σκοπό την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν.

Αναφορικά με το θέμα των κινητών, ο υπουργός, κληθείς να σχολιάσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν μετά την εγκατάσταση του συστήματος απενεργοποίησης, ενημέρωσε τη Βουλή ότι κατά τις επισκέψεις του διαπίστωσε και ο ίδιος τα προβλήματα και ότι από την ενημέρωση που είχε, εντός του επόμενου διμήνου το σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Όπως είπε, εδώ και περίπου τρεις μήνες λειτουργεί το σύστημα εντοπισμού των κινητών και σε περίπου δύο μήνες αναμένεται να λειτουργήσει και το σύστημα απενεργοποίησης. Σχολιάζοντας την έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος, ο υπουργός τόνισε ότι η διακοπή της επικοινωνίας των κατάδικων μέσω κινητών τηλεφώνων θα είναι ένα ουσιαστικό μέτρο για περιορισμό των εγκληματικών ενεργειών που οργανώνονται μέσα από τις Κ. Φυλακές. Για ίδιο θέμα, η αναπληρώτρια διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Μαρία Σιαλή, ενημέρωσε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν εντοπιστεί 90 συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Διευθυντής και προσλήψεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, στις 23 ή στις 30 Ιανουαρίου θα προκηρυχθούν 90 θέσεις δεσμοφυλάκων. Στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας φιλοσοφίας που θέλει να περάσει, όπως εξήγησε, πλέον θα αποκαλούνται σωφρονιστικοί λειτουργοί και οι Κεντρικές Φυλακές θα αποκαλούνται σωφρονιστικό ίδρυμα.

Οι νέοι σωφρονιστικοί λειτουργοί θα περάσουν από εκπαίδευση, και όπως τονίστηκε, δεν θα τους ανατεθούν καθήκοντα πριν εκπαιδευτούν. Προς αυτή την κατεύθυνση ετοιμάζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων μελών του προσωπικού του σωφρονιστικού ιδρύματος. Παράλληλα, από εκπαίδευση θα περάσει και το υφιστάμενο προσωπικό. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία των Φυλακών. Η εκπαίδευση, όπως είπε ο υπουργός, θα γίνεται από ψυχολόγους, εγκληματολόγους και άλλες ειδικότητες με κύριο αντικείμενο τον σωφρονισμό.

Επανέλαβε ότι θα εφαρμοστεί σύστημα αξιοκρατικής αξιολόγησης του προσωπικού. Θα γίνεται καθημερινή μοριοδότηση προσωπικού στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων σύμφωνα με τα καθήκοντα που έχουν. Δηλαδή, δεν θα έχει την ίδια μοριοδότηση κάποιος που υπηρετεί στην πτέρυγα των βαρυποινιτών με κάποιον που είναι στο γραφείο.

Το πρόγραμμα μοριοδότησης το οποίο θα εφαρμοστεί και για τους αστυνομικούς θα παρουσιαστεί εντός Μαρτίου.

Για τη θέση του διευθυντή Κεντρικών Φυλακών, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι, μετά από ενημέρωση που είχε από την ΕΔΥ, έχουν εγκριθεί οι διαδικασίες για να προκηρυχθεί και αναμένεται η δημοσίευσή της.

Επιθυμία του κ. Φυτιρή, εάν είναι εφικτό, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας ώστε για την επιλογή του διευθυντή των Φυλάκων να μην ακολουθείται η συνήθης διαδικασία της δημόσιας υπηρεσίας και να επιλέγεται ο πιο ικανός/ ικανή που να μπορεί να ανταποκριθεί στα απαιτητικά καθήκοντα μιας τέτοιας θέσης.

Τονίστηκε επίσης ότι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει τρόπους ώστε το προσωπικό του σωφρονιστικού ιδρύματος να θεωρείται ως Σώμα ασφαλείας, κάτι που σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Φυτιρή θα δώσει ώθηση και θα προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για απασχόληση στις Φυλακές.

Αναστολή επέκτασης

Με απόφαση του νέου υπουργού Δικαιοσύνης αναστάληκε η απόφαση για επέκταση στο υφιστάμενο κτήριο των Κεντρικών Φυλακών. Όπως εξήγησε χθες στη Βουλή, το συγκεκριμένο έργο θα είχε κόστος περίπου €40 εκατ. και θα επρόκειτο για επέκταση υφιστάμενου κτηρίου, κάτι που θα συνέχιζε την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί. «Μέρος αυτού του ποσού θα αξιοποιηθεί για σκοπούς σχεδιασμού του νέου κτηρίου, για την ανέγερση του οποίου θα χρειαστούν περίπου 4-5 χρόνια», είπε ο υπουργός. Σχολιάζοντας τις διαχρονικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις της CPT, o κ. Φυτιρής είπε ότι τα σχόλια μάς προσβάλλουν.

Τόνισε επίσης την αναγκαιότητα να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο με την ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων και σε συνδυασμό με τη λειτουργία των Φυλακών για ανήλικους θα βελτιωθεί το πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό.

Νέα είσοδος και μέτρα ασφαλείας

Σε ό,τι αφορά πρόσθετα μέτρα που λαμβάνονται στις Κεντρικές Φυλακές, ο υπουργός ανέφερε ότι αναβαθμίζεται το σύστημα παρακολούθησης και ο έλεγχος των εισόδων. Ενημέρωσε ότι προωθείται η δημιουργία δεύτερης εισόδου στις Φυλακές. «Δεν μπορεί να μπαίνουν όλοι από την ίδια είσοδο. Θα ανοιχτεί νέα είσοδος ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικός έλεγχος όσων εισέρχονται στις Φυλακές», εξήγησε. Η μια είσοδος θα χρησιμοποιείται μόνο από το προσωπικό και ή άλλη, είτε για επισκέπτες είτε για άλλα πρόσωπα που χρειάζεται να περάσουν στον χώρο των Φυλακών.

Απειλές

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, βουλευτές αναφέρθηκαν στις απειλές που δέχονται οι δεσμοφύλακες και τους κινδύνους διατρέχουν στην προσπάθεια άσκησης των καθηκόντων τους. Εκπρόσωποι από τις δύο συντεχνίες των δεσμοφυλάκων αναφέρθηκαν στις απειλές και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες διερεύνησης των καταγγελιών που υποβάλλονται. Χαιρέτισαν, παράλληλα, το γεγονός ότι ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης έχει θέση σε προτεραιότητα των προβλήματα των Φυλακών και προωθεί λύσεις.