Μπλόκο στα κινητά στις Φυλακές: Χρονοδιάγραμμα από τον Φυτιρή για βελτίωση των υποδομών

Χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή συστήματος παρεμπόδισης χρήσης κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και για σειρά έργων βελτίωσης των υποδομών, έθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τους Διευθυντές και το επιτελείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνάντηση, το σχέδιο επέκτασης των υφιστάμενων Φυλακών ακυρώνεται, καθώς έχει εξευρεθεί χώρος για την ανέγερση νέου σωφρονιστικού συγκροτήματος. Μέχρι τη μετεγκατάσταση, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των καταδίκων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της παράνομης χρήσης κινητών τηλεφώνων, που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα ασφάλειας στις Φυλακές. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, προχωρεί η εφαρμογή συστήματος παρεμπόδισης κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, προγραμματίζονται έργα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανακαίνιση των ιατρείων, τη δημιουργία νέας εισόδου αποκλειστικά για το προσωπικό των Φυλακών, την ανέγερση νέας αποθήκης ιματισμού, τη δημιουργία νέου ιατρείου στις Ανοικτές Φυλακές, καθώς και την κατασκευή νέου χώρου πλυντηρίου για τις ανάγκες των κρατουμένων.

Σε εξέλιξη, προστίθεται, βρίσκεται και η προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης, με τη σχετική παραγγελία να έχει ήδη ολοκληρωθεί και την παράδοση του εξοπλισμού να αναμένεται από την ανάδοχη εταιρεία. Στόχος είναι να «διευρυνθούν οι δυνατότητες αποφυλάκισης καταδίκων υπό όρους, με πλήρη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», αναφέρεται.

Κατά τη σύσκεψη τέθηκαν σαφή χρονοδιαγράμματα, με τα έργα να αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός τριών έως έξι μηνών. Ο Υπουργός ζήτησε συνεχή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις θα προχωρήσουν σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα.

Καταληκτικά, ο Υπουργός επανέλαβε τη βούλησή του για στενή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και τη διασφάλιση ουσιαστικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.