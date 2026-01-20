Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δικαστήριο: Στο κελί για 8 μέρες οι 5 ύποπτοι για το αιματηρό επεισόδιο του Σαββάτου στο κέντρο της Λάρνακας

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Header Image

Για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα τρία πρόσωπα, δύο από την Παλαιστίνη και ένας από την Ιορδανία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, έπειτα από μακρά διαδικασία, εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης εναντίον των πέντε συλλεφθέντων, από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Λάρνακας.

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πέντε ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν και αναγνωρίστηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και από βίντεο, ότι είχαν συμμετοχή στη συμπλοκή που έλαβε χώρα στη λεωφόρο Γρ. Αυξεντίου.

Για το αιματηρό επεισόδιο στη Λάρνακα, κατά το οποίο έπεσαν και πυροβολισμοί, τελεί υπό κράτηση με διάταγμα του δικαστηρίου 48χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη συμπλοκή και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ο 48χρονος υπόδικος, με κυπριακή υπηκοότητα, φέρεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ως ο "αρχηγός" της παράνομης ομάδας που ζητούσε μεγάλα ποσά για παροχή προστασίας σε επιχειρήσεις και νυχτερινά κέντρα.

Για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα τρία πρόσωπα, δύο από την Παλαιστίνη και ένας από την Ιορδανία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα