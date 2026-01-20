Δικαστήριο: Στο κελί για 8 μέρες οι 5 ύποπτοι για το αιματηρό επεισόδιο του Σαββάτου στο κέντρο της Λάρνακας

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, έπειτα από μακρά διαδικασία, εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης εναντίον των πέντε συλλεφθέντων, από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πέντε ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν και αναγνωρίστηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και από βίντεο, ότι είχαν συμμετοχή στη συμπλοκή που έλαβε χώρα στη λεωφόρο Γρ. Αυξεντίου.

Για το αιματηρό επεισόδιο στη Λάρνακα, κατά το οποίο έπεσαν και πυροβολισμοί, τελεί υπό κράτηση με διάταγμα του δικαστηρίου 48χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη συμπλοκή και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ο 48χρονος υπόδικος, με κυπριακή υπηκοότητα, φέρεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ως ο "αρχηγός" της παράνομης ομάδας που ζητούσε μεγάλα ποσά για παροχή προστασίας σε επιχειρήσεις και νυχτερινά κέντρα.

Για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα τρία πρόσωπα, δύο από την Παλαιστίνη και ένας από την Ιορδανία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.