Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στο Μένοικο - «Στάχτη» πάνω από 1.000 νεογέννητα αιγοπρόβατα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Πέραν των 1.000 νεογέννητων αιγοπροβάτων κάηκαν από φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 7 χθες το απόγευμα σε φάρμα αιγοπροβάτων στο Μένοικο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη σκηνή, το υποστατικό στο οποίο βρίσκονταν περίπου 1.000 νεογέννητα αιγοπρόβατα είχε ήδη τυλιχθεί πλήρως στις φλόγες, με αποτέλεσμα όλα τα ζώα να χάσουν τη ζωή τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής μιλώντας στον «Π», σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τη διακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Σοβαρό ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι η φωτιά να προκλήθηκε από το σύστημα θέρμανσης του υποστατικού, ενώ εκτιμάται ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ιδιαίτερη ταχύτητα λόγω της σύνθεσης των υλικών που υπάρχουν στο πάτωμα και στην οροφή του χώρου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα και έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η σκηνή παραδόθηκε στην Αστυνομία για φρούρηση ώστε να διενεργηθεί διερεύνηση.

 

