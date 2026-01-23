Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ραγδαίες εξελίξεις στη Λάρνακα: Μπαράζ συλλήψεων από την Αστυνομία - Άλλοι δύο με χειροπέδες

Εναντίον των δύο συλληφθέντων εξασφαλίστηκε μαρτυρία για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία, κά.

Συνεχίζονται οι συλλήψεις για την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών και συμπλοκής που σημειώθηκε στη Λάρνακα στις 17 Ιανουαρίου, με την Αστυνομία να προχωρά σήμερα στη σύλληψη ακόμη δύο προσώπων, ηλικίας 47 και 43 ετων.

Εναντίον των δύο συλληφθέντων εξασφαλίστηκε μαρτυρία για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία, κά.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης από μέλη του ΤΑΕ και της ΑΔΕ Λάρνακας, καθώς και της ΥΔΑΠ Αρχηγείου, ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας του, όπου σε έρευνα που ακολούθησε, στη βάση δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς επίσης και αριθμός τραπεζικών επιταγών.

Επίσης, όχημα δοκιμής, το οποίο οδηγούσε ένας εκ των φρουρών ασφαλείας κατασχέθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα στην οικία του, ενώ και ο 47χρονος και ο 43χρονος, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Υπενθυμίζεται, ότι για την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών και συμπλοκής που διαπράχθηκε στις 17/01/2026, συνελήφθησαν έξι πρόσωπα, τα οποία τελούν ήδη υπό οκταήμερη κράτηση.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

