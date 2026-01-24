«Βράζουν» οι φατρίες στη Λάρνακα μετά τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση

Πολλαπλά μέτωπα έχουν ανοίξει στη Λάρνακα οι συλλήψεις στο πλαίσιο της μεγάλης συντονισμένης επιχείρησης που έστησε η Αστυνομία την Πέμπτη. Οι συλλήψεις μελών από αντίπαλες φατρίες δημιουργεί περαιτέρω ανησυχία στην πόλη, δεδομένου ότι ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων. Με ενδιαφέρον αναμένεται, επίσης, η ολοκλήρωση της εξίσωσης από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, καθώς με βάση τις συλλήψεις που έγιναν, εξετάζονται και παλαιότερες υποθέσεις και εγκληματικές ενέργειες που έγιναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», εδώ και αρκετούς μήνες στη Λάρνακα μαίνεται ο πόλεμος με τις δύο αντίπαλες φατρίες. Στην πρώτη φέρεται να ανήκει βαρυποινίτης (σ.σ. δεν συνελήφθη για την τελευταία υπόθεση) ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης για ναρκωτικά καθώς και ο 22χρονος πρώην συμβασιούχος οπλίτης, ο οποίος συνελήφθη ενώ κρατείται ως υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές. Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος θεωρείται ύποπτος για την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε στην Λάρνακα στις 31 Ιουλίου 2025. Στόχος της απόπειρας ήταν 47χρονος επιχειρηματίας, γνωστός στις Αρχές, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς με αυτόματο όπλο ενώ έκανε ποδηλασία σε περιοχή κοντά στο Lucky Star, στην Αραδίππου. Ο 47χρονος, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στα πρόσωπα που συνελήφθη χθες, ανήκει στην άλλη φατρία που δραστηριοποιείται στη Λάρνακα. Μεταξύ των δύο φατριών φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει πόλεμος «επικράτησης», για έλεγχο της νύχτας και των παράνομων δραστηριοτήτων. Στην ομάδα του 47χρονου φέρεται να ανήκει και ο 43χρονος επιχειρηματίας οποίος συνελήφθη κατά την αστυνομική επιχείρησης της περασμένης Πέμπτης.

Αρμόδια αστυνομική πηγή ανέφερε στον «Π» ότι, η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι οι συλλήψεις μελών από τις δύο φατρίες θα γίνονταν ανεξαρτήτως του επεισοδίου που σημειώθηκε σε απόσταση αναπνοής από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας με πυροβολισμούς και ξυλοδαρμούς με ρόπαλα. Δηλαδή, η αιφνιδιαστική επιχείρηση δεν έγινε με αφορμή του επεισόδιο. Προέκυψε κατόπιν πληροφοριών που είχαν φτάσει στην Αστυνομία, οι δραστηριότητες των συγκεκριμένων προσώπων είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο και ξεκίνησε ο εντοπισμός στοιχείων που να δικαιολογεί συλλήψεις και ενδεχομένως την τεκμηρίωσης σοβαρών αδικημάτων. Ενισχυτικό μαρτυρικό υλικό για το περιεχόμενο του οποίου έγινε αναφορά χθες στο δικαστήριο, προέκυψε από την αποκάλυψη τηλεπικοινωνιακών δεδομένων από το κινητό του 22χρονου ΣΥΟΠ, που έδωσαν κατεύθυνση στην πορεία των ερευνών. Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο, είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές και η υπόθεση εκδικάζεται από το Κακουργιοδικείο στη Λάρνακα. Για όλους τους ύποπτους που οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Λάρνακα η Αστυνομία διερευνά τα αδικήματα που σχετίζονται με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στη σκιά του κλίματος ανησυχίας που διαμορφώθηκε μετά τα τελευταία γεγονότα στη Λάρνακα, η Αστυνομία εκτός από την διερεύνηση της υπόθεσης κινείται με συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αποτραπούν νέες εγκληματικές ενέργειες.

Επίσης, ένα σοβαρό ερώτημα το οποίο πλανάται και είναι απόλυτα δικαιολογημένο, είναι ττ θα γίνει σε περίπτωση που συλληφθέντες -όλοι ή κάποιοι εξ αυτών- απαιτηθεί με απόφαση δικαστηρίου να κατηγορηθούν και να μείνουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές. Πρόκειται για εύλογη ανησυχία η οποία ήδη συζητείται, και αν κριθεί απαραίτητο για σκοπούς ασφάλειας, υπάρχει η δυνατότητα κράτησης και σε αστυνομικά κελιά.