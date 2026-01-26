Υπόθεση Γερμανίδας σφετερίστριας: Στο φως νέα βίντεο από τα ΜΚΔ - Συνεχίζεται η δίκη

Με τη συνέχιση εξέτασης μαρτυρίας για υλικό, που προέκυψε από διαδικτυακές έρευνες της Αστυνομίας συνεχίστηκε τη Δευτέρα στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας η εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, που κατηγορείται για διαφήμιση και εκμετάλλευση ε/κ γης στα κατεχόμενα.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού, ζήτησε από το δικαστήριο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας για τη μετάφραση της ένορκης δήλωσης της κατηγορούμενης και συζήτηση με την πελάτισσά του με σκοπό την προετοιμασία της μαρτυρίας, που θα συνοδεύει αίτηση τροποποίησης των όρων κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη δικάσιμο υπεράσπιση και κατηγορούσα αρχή συμφώνησαν σε εισήγηση του Δικαστηρίου να κατατεθούν γραπτώς από την υπεράσπιση ένορκη δήλωση της κατηγορούμενης σε σχέση με όσα είχε αναφέρει ο κ. Αργυρού για τις συνθήκες κράτησης της κατηγορουμένης και η υπεράσπιση να απαντήσει επίσης γραπτώς.

Ακολούθως, συνεχίστηκε η εξέταση του αστυφύλακα Χρίστου Χατζηβασιλείου, ο οποίος κλήθηκε από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Άννας Ματθαίου, επί της συμπληρωματικής έκθεσής του για διαδικτυακή έρευνα που διεξήγαγε τον Οκτώβριο του 2024.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν από τον μάρτυρα σύντομα προωθητικά βίντεο με παραθεριστικά ακίνητα στα κατεχόμενα με το λογότυπο της εταιρείας VePa immobilien, τα οποία είχε εντοπίσει σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεσιτικής εταιρείας.

Προέβαλε επίσης ανάρτηση όπου φαίνεται η κατηγορούμενη με ακόμα ένα πρόσωπο, συνοδευόμενη από περιγραφή για την πρόοδο των εργασιών σε υπό ανάπτυξη παραθεριστικό συγκρότημα στα κατεχόμενα, καθώς και άλλα βίντεο, όπου η κατηγορούμενη φαίνεται να παρουσιάζει και να ξεναγεί το παραπάνω πρόσωπο σε ένα εκ των συγκροτημάτων.

Ο κ. Αργυρού υπέβαλε στο σημείο αυτό ένταση, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων κατά της κατηγορουμένης, προσθέτοντας ότι ο μάρτυρας δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει κατά πόσο τα κείμενα των αναρτήσεων, που παρουσιάζονται τα έγραψε η κατηγορούμενη, με το δικαστήριο να απορρίπτει την ένσταση.

Σε άλλα βίντεο που παρουσιάστηκαν εμφανίζεται η κατηγορούμενη να προβάλλει εκ νέου το εν λόγω συγκρότημα μαζί με μηνύματα, που καλούν για επενδύσεις σε παραθεριστικά συγκροτήματα στα κατεχόμενα και να συζητά με άλλο πρόσωπο για τις λεπτομέρειες άλλου συγκροτήματος μόλις αυτό ολοκληρωθεί.

Ο κ. Αργυρού αμφισβήτησε τη διαδικασία με την οποία παρουσιάζεται το υλικό καθώς, όπως είπε, δεν θα είναι σε θέση να αντεξετάσει σε γλώσσα που δεν αντιλαμβάνεται κανείς (γερμανικά), με τον πρόεδρο του δικαστηρίου, Νικόλα Γεωργιάδη, να απαντά ότι αναμένεται άλλος μάρτυρας που θα καταθέσει επί της μετάφρασης του υλικού που παρουσιάστηκε.

Tο δικαστήριο όρισε τη συνέχιση της εξέτασης του μάρτυρα την Τετάρτη 10.30 π.μ., με την κατηγορούμενη να παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ