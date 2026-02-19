Αντεπίθεση με αναφορές για αποδόμηση: Η Νομική Υπηρεσία απάντησε και στις αιχμές του Κακουργιοδικείου

Στην αντεπίθεση επιχείρησε να περάσει χθες η Νομική Υπηρεσία η οποία βρέθηκε στη… γωνιά του ρινγκ σκληρής κριτικής από διάφορες κατευθύνσεις, μετά την αθωωτική κατά πλειοψηφία απόφαση του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία για την υπόθεση πολιτογραφήσεων με το βίντεο του Al Jazeera.

Μιλώντας στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, η εισαγγελέας της Δημοκρατίας και υπεύθυνη ομάδας επικοινωνίας της Νομικής Υπηρεσίας, Πολίνα Ευθυβούλου, υπεραμύνθηκε των χειρισμών που έγιναν στην υπόθεση του Al Jazeera, ανακοίνωσε την απόφαση για καταχώριση έφεσης και τα έβαλε με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα πολιτικά κόμματα για κριτική που ασκούν, κάνοντας λόγο για προσπάθεια αποδόμησης της Νομικής Υπηρεσίας.

Από τη χθεσινή έκτακτη δημοσιογραφική διάσκεψη, πέραν της αναμενόμενης ανακοίνωσης για καταχώριση έφεσης, η Νομική Υπηρεσία, επί της ουσίας, απάντησε στις αιχμές που άφησε το Κακουργιοδικείο στην πλειοψηφική του απόφαση.

Στην αρχική της τοποθέτηση, η Πολίνα Ευθυβούλου ανέφερε ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι απόλυτα σεβαστή, υπάρχει ωστόσο το δικαίωμα η Νομική Υπηρεσία να διαφωνεί με την απόφαση, εξού και υπάρχει η δυνατότητα για έφεση. Όπως εξήγησε, η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι υπάρχουν δικαστικά σφάλματα στην απόφαση της πλειοψηφίας του Κακουργιοδικείου, τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της εκδίκασης της έφεσης στο Εφετείο. Εκτός από την κατάληξη με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων, η Νομική Υπηρεσία διαφωνεί και με τις αναφορές σχετικά με την κλήση συγκεκριμένων μαρτύρων, όπως λειτουργών του Υπουργείου Οικονομικών. Η Πολίνα Ευθυβούλου, ωστόσο, δεν παρέθεσε περαιτέρω λεπτομέρειες, σημειώνοντας ότι οι λόγοι της έφεσης θα αναλυθούν εκτενώς στο Εφετείο.

Σε σχέση με τη συζήτηση που αναπτύχθηκε για το πολυσυζητημένο βίντεο και το γεγονός ότι δεν έγινε αποδεκτό στο δικαστήριο ως μέρος του μαρτυρικού υλικού και κατ’ επέκταση δεν λήφθηκε υπόψη, η κ. Ευθυβούλου ανέφερε ότι, «για να ληφθεί υπόψη ως μαρτυρία ένα υλικό πρέπει να έχει αποκτηθεί νόμιμα. Βίντεο ή ηχογραφήσεις χωρίς συγκατάθεση των συμμετεχόντων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο», τόνισε.

Γενικευμένες επιθέσεις

Η εισαγγελέας της Δημοκρατίας σχολίασε με έντονο τρόπο την κριτική που ασκείται για τη Νομική Υπηρεσία μετά την αθωωτική απόφαση του Κακουργιοδικείου για τους Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάνη. «Υπάρχει ανησυχία εντός της Νομικής Υπηρεσίας όταν δημοσιογράφοι και πολιτικά κόμματα, αντί να περιορίζονται σε θεσμική κριτική, προβαίνουν σε γενικευμένες επιθέσεις, που μηδενίζουν το έργο των εισαγγελικών λειτουργών. Αυτό είναι επικίνδυνο και λειτουργεί σε βάρος του ίδιου του συστήματος ποινικής Δικαιοσύνης. Αν οι λειτουργοί δεν υπερασπιστούν θεσμικά τον ρόλο τους, διακυβεύεται η εμπιστοσύνη προς ολόκληρο το σύστημα», ανέφερε. Τόνισε επίσης ότι η κριτική είναι θεμιτή, όχι όμως η αποδόμηση των λειτουργών του ποινικού τομέα. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η Νομική Υπηρεσία σέβεται και προστατεύει τη Δικαιοσύνη περιοριζόμενη σε νομική επιχειρηματολογία, έτσι θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχος σεβασμός και ένα πέπλο προστασίας προς τους λειτουργούς, που υπηρετούν το ποινικό σύστημα.

Οι απειλές

Η Πολίνα Ευθυβούλου σχολίασε εκτενώς και τα όσα προηγήθηκαν σε σχέση με τους δύο μάρτυρες οι οποίοι τελικά αρνήθηκαν να καταθέσουν στη δίκη. Πρόκειται για τα δύο πρόσωπα τα οποία παρά το γεγονός ότι κατέθεσαν στην Αστυνομία, στη συνέχεια έγιναν… καπνός και δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Τύπου η κ. Ευθυβούλου ανέγνωσε αποσπάσματα από τα πρακτικά της ακροαματικής διαδικασίας στο Κακουργιοδικείο στις 18 Μαρτίου 2025, όπου η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καραολίδου, ενημέρωσε το δικαστήριο για τους λόγους για τους οποίους οι δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες δεν θα καταθέσουν. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο μάρτυρα αναφέρθηκε στις απειλές που υποστήριξε ότι δέχθηκε για τη ζωή του, χωρίς να διευκρινίζει την πηγή των απειλών. Πρόκειται για τον Antony Kay William ο οποίος είχε δώσει στην Αστυνομία πέντε καταθέσεις και, σύμφωνα με την κατηγορούσα Αρχή, αυτή η μαρτυρία ήταν ουσιώδης και αρκούντως ικανοποιητική για την απόδειξη της υπόθεσης και ειδικότερα των κατηγοριών 4 και 5. Και η δεύτερη μάρτυρας (δημοσιογράφος Al Jazeera) άλλαξε στάση και, παρά τις διαβεβαιώσεις και από το ίδιο το Μέσο (σ.σ. Al Jazzera) και παρά το γεγονός ότι και αυτή έδωσε καταθέσεις στην Αστυνομία, δεν κατέθεσε στη δίκη.

«Έχουν να κάνουν με τον υπόκοσμο»

«Δεν μπορεί να μείνουμε σιωπηλοί σε αυτή την προσπάθεια αποδόμησησης του λειτουργήματος των δημόσιων κατηγόρων και οι δικηγόροι της Δημοκρατίας να κρατούν Θερμοπύλες. Κάθε φορά που πάμε ενώπιον του δικαστηρίου εκπροσωπούμε τη Δημοκρατία. Οι φυλακές είναι γεμάτες γιατί αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται καθημερινά. Έχουν να κάνουν με τον υπόκοσμο, με το οργανωμένο έγκλημα. Αλίμονο αν τα πολιτικά κόμματα, αν τα ΜΜΕ, αν η κοινωνία δεν μας στηρίξει. Έχουμε δεχθεί βομβιστικές επιθέσεις, κοιτάζουμε κάθε μέρα κάτω από τα αυτοκίνητά μας. Έγιναν εμπρησμοί δικαστηρίων. Δεν είναι αυτοσκοπός οι καταδίκες», τόνισε η κ. Ευθυβούλου.

Εξήγησε πως ένας από τους λόγους που πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη ήταν για να υπερασπιστεί τον θεσμικό ρόλο της Νομικής Υπηρεσίας. «Είμαστε η φωνή των λειτουργών, που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις σε όλα τα δικαστήρια. Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε μια προσπάθεια αποδόμησης του λειτουργήματος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας καθημερινά κρατούν Θερμοπύλες».

Σχολιάζεται…

Δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο η Νομική Υπηρεσία να συγκαλεί δημοσιογραφικές διασκέψεις μετά από σημαντικές αποφάσεις δικαστηρίου. Στο παρελθόν ωστόσο, όσες φορές υπήρχαν επίσημες τοποθετήσεις είτε για διερεύνηση υποθέσεων είτε άλλες εξελίξεις, οι τοποθετήσεις γίνονταν είτε από τον Γενικό Εισαγγελέα είτε από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Χθες, οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας επέλεξαν να μην βγουν μπροστά και ανέλαβαν αυτόν τον ρόλο η εισαγγελέας της Δημοκρατίας Πολίνα Ευθυβούλου και οι δύο ανώτεροι δικηγόροι της Δημοκρατίας Χρίστια Κυθραιώτου και Ανδρέας Αριστείδης.

«Άσχημη για την κατηγορούσα Αρχή»

«Άσχημη για την κατηγορούσα Αρχή» χαρακτήρισε την αθωωτική απόφαση στην υπόθεση του βίντεο του Al Jazeera ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, επισημαίνοντας ότι το σκεπτικό της πλειοψηφίας δεν περιορίστηκε στη διαπίστωση ότι «δεν αποδείχθηκαν τα αδικήματα» αλλά περιελάμβανε συγκεκριμένες αναφορές σε παραλείψεις και αδυναμίες της διωκτικής διαδικασίας. Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ανέφερε ότι «η απόφαση της πλειοψηφίας αναφέρεται ιδιαίτερα σε μάρτυρες οι οποίοι δεν κλήθηκαν, στην αδυναμία της μαρτυρίας που προσκομίστηκε και σε λάθη και παραλείψεις κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας». Σημείωσε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια απόφαση που έκρινε ότι δεν αποδείχθηκαν τα αδικήματα για συγκεκριμένους λόγους αλλά για κρίση που αγγίζει συνολικά τον τρόπο διερεύνησης και δίωξης της υπόθεσης.

Όπως είπε, όταν πρόκειται για «μια υπόθεση τόσο πολύκροτη και τόσο τεράστιου δημόσιου ενδιαφέροντος», η κατάληξη σε απαλλακτική απόφαση με τέτοια αιτιολογία συνιστά αρνητική εξέλιξη για την κατηγορούσα Αρχή, ιδίως από τη στιγμή που είχε προηγηθεί η άσκηση ποινικής δίωξης. Ερωτηθείς για την απουσία ουσιωδών μαρτύρων, ανέφερε ότι υπάρχουν «πάρα πολλοί λόγοι» για τους οποίους μια κατηγορούσα Αρχή μπορεί να επιλέξει να μην καλέσει κάποιον αναφέροντας ότι «μπορεί να αναμένεις πως η μαρτυρία του θα είναι εναντίον της υπόθεσης που προσπαθείς να αποδείξεις. Μπορεί να θεωρείς ότι η ποιότητα της μαρτυρίας είναι αδύναμη και θα σου γυρίσει μπούμερανγκ. Μπορεί να υπάρχει άρνηση του μάρτυρα να καταθέσει».